Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Philips Avent

    Соска серии Natural

    SCF653/27
    Avent
    Поиск материалов поддержки для этого продукта
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Легкое совмещение с грудным вскармливанием Легкое совмещение с грудным вскармливанием Легкое совмещение с грудным вскармливанием
      -{discount-value}

      Philips Avent Соска серии Natural

      SCF653/27
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Легкое совмещение с грудным вскармливанием

      Новая форма соски обеспечивает более естественное кормление из бутылочки для малыша и для вас. Соска с инновационной лепестковой конструкцией, повторяющей форму груди, позволяет легко комбинировать кормление грудью и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Соска серии Natural

      Легкое совмещение с грудным вскармливанием

      Новая форма соски обеспечивает более естественное кормление из бутылочки для малыша и для вас. Соска с инновационной лепестковой конструкцией, повторяющей форму груди, позволяет легко комбинировать кормление грудью и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все baby-bottle-nipples

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Соска серии Natural

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Легкое совмещение с грудным вскармливанием

        Соска AVENT с уникальными лепестками в основании

        • 2 шт.
        • Средний поток
        • 3 мес.+
        Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

        Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

        Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

        Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

        Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

        Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

        Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

        Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

        Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

        Соска не содержит бисфенол-А

        Соска не содержит бисфенол-А

        Соска изготовлена из силикона, не содержащего бисфенол-А (соответствует Директиве ЕС 2011/8/ЕС)

        Различная скорость потока для максимально комфортного кормления

        Philips Avent предлагает четыре соски с различной скоростью потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети имеют различные темпы развития. Philips Avent предлагает соску для новорожденных с 1 отверстием (0 мес.+), соску с медленным потоком с 2 отверстиями (1 мес.+), соску со средним потоком с 3 отверстиями (3 мес.+) и соску с быстрым потоком с 4 отверстиями (6 мес.+). Все соски поставляются в двойных упаковках.

        Совместимость с бутылочкой для кормления Philips Avent серии Natural

        Рекомендуется использовать соски серии Natural только с бутылочками для кормления Natural.

        Технические характеристики

        • Материал

          Соска
          • силикон
          • Не содержит бисфенол-А*

        • В комплект входят:

          Мягкая соска со средним потоком
          2  шт.

        • Дизайн

          Дизайн соски
          • Повторяет форму груди
          • Уникальные "лепестки"
          • Сверхширокая

        • Соска

          Скорость потока
          Средний поток
          Отверстия
          3 отверстия
          Месяцы
          3 мес.+

        • Этапы взросления

          Возраст
          0—6 месяцев

        • Функции

          Соска
          • Уникальные "лепестки"
          • Ультрамягкая и гибкая соска
          Захват соски
          • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
          • Естественный захват соски
          Антиколиковый клапан
          Новая система против колик

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips