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Philips Avent

Детская бутылочка Classic, полиэфирсульфон

SCF663/17
Avent
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1 награда
Avent
  • Классика, проверенная временем Классика, проверенная временем Классика, проверенная временем
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    Philips Avent Детская бутылочка Classic, полиэфирсульфон

    SCF663/17
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Классика, проверенная временем

    Беспокойное поведение свойственно новорожденным и выражается в плаче. Бутылочка Philips AVENT серии Advanced Classic значительно снижает риск возникновения колик*** и раздражительности, особенно в ночное время.** Узнать обо всех преимуществах

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    Philips Avent Детская бутылочка Classic, полиэфирсульфон

    Классика, проверенная временем

    Беспокойное поведение свойственно новорожденным и выражается в плаче. Бутылочка Philips AVENT серии Advanced Classic значительно снижает риск возникновения колик*** и раздражительности, особенно в ночное время.** Узнать обо всех преимуществах

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      Классика, проверенная временем

      Помогает успокоить ребенка, особенно ночью**

      • 1 бутылочка
      • 260 мл
      • Соска с медленным потоком
      • 1 мес.+
      Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

      Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

      Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**

      Предотвращает попадание воздуха в живот ребенка, пропуская его в бутылочку

      Предотвращает попадание воздуха в живот ребенка, пропуская его в бутылочку

      Во время кормления уникальная юбка соски Avent сгибается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша. Ребенок контролирует поток молока, как при кормлении грудью.

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока.

      Бутылочка изготовлена из полиэфирсульфона — не содержит бисфенол-А

      Бутылочка изготовлена из полиэфирсульфона — не содержит бисфенол-А

      Состоит всего из трех компонентов, что облегчает очистку

      Бутылочка Philips Avent состоит всего из трех компонентов, что облегчает очистку, и включает стандартный колпачок для гигиеничного хранения и транспортировки. Было проведено рандомизированное клиническое исследование, в ходе которого конструкция бутылочки Philips Avent сравнивалась с конструкцией бутылочки другого ведущего производителя в течение 12 месяцев. По мнению мам, бутылочка Philips Avent значительно превзошла вторую бутылочку по простоте очистки (p = 0,04) и сборки (p = 0,02).

      Не содержит бисфенол-А и изготавливается из полиэфирсульфона медового цвета, что повышает ее прочность

      Бутылочка не содержит бисфенол-А и изготавливается из полиэфирсульфона медового цвета, поэтому она очень прочная

      Технические характеристики

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да

      • В комплект входят:

        Бутылочка серии Advanced Classic
        1  шт.

      • Бутылочка

        Емкость
        260  унция
        Материал
        • Очень прочная
        • Не содержит бисфенол-А

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Легко собирать
        • Легко чистится
        • Легко держать
        • Широкое горлышко

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 0–6 месяцев

      • Функции

        Антиколиковый клапан
        Цельный клапан

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            • * Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, питающиеся из бутылочек Philips Avent, вели себя спокойнее по сравнению с детьми, которые питались из обычных бутылочек. (Исследование проводилось в 2008 году, в Лондоне, в Институте детского здоровья.)
            • ** Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, особенно ночью, чем дети, которых кормят из бутылочек другого ведущего производителя.

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