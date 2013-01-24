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    Philips Avent

    Термочашка

    SCF670/01
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Дольше сохраняет свежесть напитка Дольше сохраняет свежесть напитка Дольше сохраняет свежесть напитка
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      Philips Avent Термочашка

      SCF670/01
      Общая оценка / 5

      Дольше сохраняет свежесть напитка

      Герметичная чашка Philips Avent идеально подходит для использования дома и на прогулке. Стильная чашка с изображениями животных дольше сохраняет свежесть напитков. Имеет носик, устойчивый к укусам, и клапан, предотвращающий проливание. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Термочашка

      Дольше сохраняет свежесть напитка

      Герметичная чашка Philips Avent идеально подходит для использования дома и на прогулке. Стильная чашка с изображениями животных дольше сохраняет свежесть напитков. Имеет носик, устойчивый к укусам, и клапан, предотвращающий проливание. Узнать обо всех преимуществах

      Дольше сохраняет свежесть напитка

      Герметичная чашка Philips Avent идеально подходит для использования дома и на прогулке. Стильная чашка с изображениями животных дольше сохраняет свежесть напитков. Имеет носик, устойчивый к укусам, и клапан, предотвращающий проливание. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Термочашка

      Дольше сохраняет свежесть напитка

      Герметичная чашка Philips Avent идеально подходит для использования дома и на прогулке. Стильная чашка с изображениями животных дольше сохраняет свежесть напитков. Имеет носик, устойчивый к укусам, и клапан, предотвращающий проливание. Узнать обо всех преимуществах

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        Термочашка

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Дольше сохраняет свежесть напитка

        Устойчивый к укусам носик

        • 260 мл
        • 12 мес+
        Идеальна для дома и улицы, сохраняет содержимое свежим

        Идеальна для дома и улицы, сохраняет содержимое свежим

        Стильная чашка дольше сохраняет питье малыша свежим во время прогулок

        Герметичный носик с запатентованным клапаном

        Герметичный носик с запатентованным клапаном

        Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.

        Быстрый поток и носик, устойчивый к укусам

        Быстрый поток и носик, устойчивый к укусам

        Устойчивый к укусам носик обеспечивает более быстрый поток, а чашка имеет больший объем — для активных малышей

        Защелкивающаяся крышка для герметичной переноски

        Защелкивающаяся крышка для герметичной переноски

        Защелкивающаяся крышка обеспечивает чистоту и герметичность при переноске

        Мягкое нескользящее резиновое основание для устойчивости

        Мягкое нескользящее резиновое основание для устойчивости

        Чашка оснащена мягким нескользящим резиновым основанием для устойчивости

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Мексика
          Да

        • В комплект входят:

          Герметичная чашка 260 мл/9 унций
          1  шт.
          Защелкивающийся колпачок
          1  шт.
          Тренировочный носик
          1  шт.

        • Этапы взросления

          Возраст
          12 мес. +

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            • Не подходит для других чашек Philips Avent

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