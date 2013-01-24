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Дольше сохраняет свежесть напитка
Герметичная чашка Philips Avent идеально подходит для использования дома и на прогулке. Стильная чашка с изображениями животных дольше сохраняет свежесть напитков. Имеет носик, устойчивый к укусам, и клапан, предотвращающий проливание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дольше сохраняет свежесть напитка
Герметичная чашка Philips Avent идеально подходит для использования дома и на прогулке. Стильная чашка с изображениями животных дольше сохраняет свежесть напитков. Имеет носик, устойчивый к укусам, и клапан, предотвращающий проливание. Узнать обо всех преимуществах
Дольше сохраняет свежесть напитка
Герметичная чашка Philips Avent идеально подходит для использования дома и на прогулке. Стильная чашка с изображениями животных дольше сохраняет свежесть напитков. Имеет носик, устойчивый к укусам, и клапан, предотвращающий проливание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дольше сохраняет свежесть напитка
Герметичная чашка Philips Avent идеально подходит для использования дома и на прогулке. Стильная чашка с изображениями животных дольше сохраняет свежесть напитков. Имеет носик, устойчивый к укусам, и клапан, предотвращающий проливание. Узнать обо всех преимуществах
Термочашка
Цена магазина Philips
Итого:
Стильная чашка дольше сохраняет питье малыша свежим во время прогулок
Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.
Устойчивый к укусам носик обеспечивает более быстрый поток, а чашка имеет больший объем — для активных малышей
Защелкивающаяся крышка обеспечивает чистоту и герметичность при переноске
Чашка оснащена мягким нескользящим резиновым основанием для устойчивости
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления