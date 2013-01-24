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Philips Avent

Чехол для стеклянной бутылочки

SCF675/01
Avent
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Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Термоизоляция и защита Термоизоляция и защита Термоизоляция и защита
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    Philips Avent Чехол для стеклянной бутылочки

    SCF675/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Термоизоляция и защита

    Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent отлично защищает стеклянные бутылочки для кормления и поддерживает температуру жидкости. Шкала легко читается благодаря удобному вырезу. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Чехол для стеклянной бутылочки

    Термоизоляция и защита

    Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent отлично защищает стеклянные бутылочки для кормления и поддерживает температуру жидкости. Шкала легко читается благодаря удобному вырезу. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все bottle-feeding

      Термоизоляция и защита

      Поддерживает температуру жидкости

      • 120 мл
      Подходит для стеклянных бутылочек Philips Avent серии Natural емкостью 120 мл

      Подходит для стеклянных бутылочек Philips Avent серии Natural емкостью 120 мл

      Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent подходит для стеклянных бутылочек Philips Avent серии Natural емкостью 120 мл.

      Термоизоляционный материал поддерживает температуру содержимого

      Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent поддерживает температуру детского питания.

      Ударопрочный материал

      Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent защищает бутылочку от повреждений при ударе.

      Шкала стеклянной бутылочки легко читается

      Удобный вырез на чехле для стеклянной бутылочки Philips Avent обеспечивает видимость шкалы во время кормления.

      Можно мыть при температуре 40 °C

      Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent подходит для машинной стирки при 40 °C.

      Сертификат Oeko-Tex® класса 1: безопасно для малыша

      Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent безопасен для малыша: подтверждено сертификатом класса 1 по стандарту Oeko-Tex®

      Доступные варианты расцветки: ванильный с серым и синий с ванильным

      Чехол для стеклянной бутылочки Philips Avent выпускается в двух расцветках: ванильный с серым и синий с ванильным.

      Технические характеристики

      • Материал

        Чехол
        • Сертификат Oeko-Tex® класса 1
        • Мягкий полиэстер

      • В комплект входят:

        Чехол для стеклянной бутылочки
        1 шт. (серый или бирюзовый)

      • Дизайн

        Дизайн чехла
        • Стильный дизайн
        • Вырез для шкалы
        • Доступно 2 варианта расцветки
        • Только для стеклянных бутылочек

      • Этапы взросления

        Возраст
        0—6 месяцев

      • Функции

        Материал
        • Ударопрочный
        • Поддерживает температуру

      • Легко использовать

        Использование чехла
        • Ударопрочный
        • Поддерживает температуру
        • Шкала легко читается
        • Подходит для стеклянных бутылочек

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