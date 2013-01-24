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Philips Avent

Детская бутылочка серии Natural

SCF693/17
Avent
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Общая оценка / 5
1 награда
Avent
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    Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

    SCF693/17
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Наша новая бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче захватить соску, а его сосательные движения будут такими же, как при кормлении грудью. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Наша новая бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче захватить соску, а его сосательные движения будут такими же, как при кормлении грудью. Узнать обо всех преимуществах

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      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Естественный захват соски

      • 1 бутылочка
      • 260 мл
      • Соска с медленным потоком
      • 1 мес.+
      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

      Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

      Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

      Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

      Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

      Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

      Эргономичная форма для максимального комфорта

      Эргономичная форма для максимального комфорта

      Благодаря уникальной форме бутылочку комфортно держать в любом положении для максимального комфорта — удобно даже для ручек малыша.

      Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

      Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

      Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

      Бутылочка не содержит бисфенола-А*

      Бутылочка не содержит бисфенола-А*

      Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).

      Мамы доверяют нам с 1984 года

      Воплощая идеи, подсказанные самой природой, компания Philips Avent с 1984 года разрабатывает и производит продукты, которые проходят тщательные исследования и клинические испытания.

      Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

      Бутылочка Philips Avent серии Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Classic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.

      Доступно несколько размеров

      Бутылочки Philips Avent серии Natural доступны в 4 размерах: 60 мл, 125 мл, 260 мл и 330 мл. В комплект может входить одна или несколько бутылочек.

      Технические характеристики

      • Бутылочка

        Емкость
        260 мл
        Материал
        Не содержит бисфенол-А*

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Широкое горлышко

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–12 месяцев

      • Удобство использования

        Удобство использования
        • Легко собирать
        • Легко чистится
        • Легко держать
        • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

      • Функции

        Соска
        • Уникальные "лепестки"
        • Новая система против колик
        • Ультрамягкая и гибкая соска
        • Естественный захват соски
        Захват соски
        Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки

      • Материал

        Бутылочка
        • полипропилен
        • Не содержит бисфенол-А*
        Соска
        • силикон
        • Не содержит бисфенол-А*

      • В комплект входят:

        Детская бутылочка
        1  шт.

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            • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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