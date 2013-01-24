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    Philips Avent

    Детская порционная тарелка 12 мес+

    SCF702/01
    Avent
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    Общая оценка / 5
    Avent
    • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
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      Philips Avent Детская порционная тарелка 12 мес+

      SCF702/01
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Помощник для взрослеющего малыша Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Детская порционная тарелка 12 мес+

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Помощник для взрослеющего малыша Узнать обо всех преимуществах

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        Детская порционная тарелка 12 мес+

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

        • Цветная
        Нескользящее основание предотвращает проливание

        Нескользящее основание предотвращает проливание

        Широкие края удобны для самостоятельного питания

        Широкие края удобны для самостоятельного питания

        Разделители не дают еде смешиваться в тарелке

        Разделители не дают еде смешиваться в тарелке

        Разработано при участии ведущего детского психолога

        Разработано при участии ведущего детского психолога

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Сделано в Китае.
          Да

        • В комплект входят:

          Тарелка с разделителями для блюд
          1  шт.
          Буклет с рецептами
          НЕТ

        • Вес и габариты

          Вес продукта
          0,168  кг
          Габариты устройства без отсоединяемых частей
          22 (Г) X 226 (Ш) X 226 (В)  миллиметра
          Размеры F-box
          30 (Г) X 252 (Ш) X 310 (В)  миллиметра
          Количество F-boxes в A-box
          6

        • Легко использовать

          Подходит для микроволновой печи
          Да

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