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    Philips Avent

    Детские ложечка и вилочка 12 мес+

    SCF712/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Первые ложечка и вилочка вашего малыша Первые ложечка и вилочка вашего малыша Первые ложечка и вилочка вашего малыша
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      Philips Avent Детские ложечка и вилочка 12 мес+

      SCF712/00
      Общая оценка / 5

      Первые ложечка и вилочка вашего малыша

      Набор столовых приборов Philips AVENT — помощник для вашего растущего малыша

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Детские ложечка и вилочка 12 мес+

      Первые ложечка и вилочка вашего малыша

      Набор столовых приборов Philips AVENT — помощник для вашего растущего малыша

      Первые ложечка и вилочка вашего малыша

      Набор столовых приборов Philips AVENT — помощник для вашего растущего малыша

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Детские ложечка и вилочка 12 мес+

      Первые ложечка и вилочка вашего малыша

      Набор столовых приборов Philips AVENT — помощник для вашего растущего малыша

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      Детские ложечка и вилочка 12 мес+

      Цена магазина Philips

      Итого:

      Первые ложечка и вилочка вашего малыша

      Набор столовых приборов AVENT для растущего малыша

      Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

      Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

      Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

      Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

      Глубокая ложечка и вилка

      Глубокая ложечка и вилка

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в Китае.
        Да

      • В комплект входят:

        Вилка для малыша ясельного возраста
        1
        Ложка для малыша ясельного возраста
        1

      • Вес и габариты

        Вес продукта
        0,041  кг
        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        Ложка/вилка: 130 (Д) X 24 (Ш) X 15 (Г)  миллиметра
        Размеры F-box
        28 (Г) X 101 (Ш) X 213 (В)  миллиметра
        Количество F-boxes в A-box
        6

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