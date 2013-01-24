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Philips Avent

Набор для кормления малышей от 6 мес.

SCF716/00
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
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    Philips Avent Набор для кормления малышей от 6 мес.

    SCF716/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Набор детской посуды Philips AVENT SCF716/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Набор для кормления малышей от 6 мес.

    Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Набор детской посуды Philips AVENT SCF716/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах

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      Нескользящее основание предотвращает проливание

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      Глубокая ложечка и вилка

      Глубокая ложечка и вилка

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      Разработано при участии ведущего детского психолога

      Разработано при участии ведущего детского психолога

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в Китае.
        Да

      • В комплект входят:

        Тарелка с разделителями для блюд
        1  шт.
        Большая тарелка
        1
        Маленькая тарелка
        1  шт.
        Вилка для малыша ясельного возраста
        1
        Ложка для малыша ясельного возраста
        1

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        90 (Г) X 306 (Ш) X 353 (В)  миллиметра
        Количество F-boxes в A-box
        6
        Вес продукта
        0,523  кг

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