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Philips Avent

Набор детских приборов и дорожный футляр 12 мес.+

SCF718/00
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Удобное кормление малыша вне дома Удобное кормление малыша вне дома Удобное кормление малыша вне дома
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    Philips Avent Набор детских приборов и дорожный футляр 12 мес.+

    SCF718/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Удобное кормление малыша вне дома

    Дорожный набор детских столовых приборов Philips Avent SCF718/00 — отличное решение для мам во время прогулок с детьми. В набор входят детские ложечка и вилочка (от 12 месяцев), а также дорожный футляр, который обеспечит чистоту столовых приборов в пути.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Набор детских приборов и дорожный футляр 12 мес.+

    Удобное кормление малыша вне дома

    Дорожный набор детских столовых приборов Philips Avent SCF718/00 — отличное решение для мам во время прогулок с детьми. В набор входят детские ложечка и вилочка (от 12 месяцев), а также дорожный футляр, который обеспечит чистоту столовых приборов в пути.

    Удобное кормление малыша вне дома

    Гигиеничность и чистота столовых приборов даже в дороге

    Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

    Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

    Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

    Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

    Глубокая ложечка и вилка

    Глубокая ложечка и вилка

    Технические характеристики

    • Страна изготовления

      Китае
      Да

    • В комплект входят:

      Футляр для столовых приборов
      1  шт.
      Набор столовых приборов 12 мес.+
      • Вилочка — 1 шт.
      • Ложечка — 1 шт.

    • Этапы взросления

      Возраст
      12 мес. +

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