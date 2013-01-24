Удобное кормление малыша вне дома
Дорожный набор детских столовых приборов Philips Avent SCF718/00 — отличное решение для мам во время прогулок с детьми. В набор входят детские ложечка и вилочка (от 12 месяцев), а также дорожный футляр, который обеспечит чистоту столовых приборов в пути.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобное кормление малыша вне дома
Дорожный набор детских столовых приборов Philips Avent SCF718/00 — отличное решение для мам во время прогулок с детьми. В набор входят детские ложечка и вилочка (от 12 месяцев), а также дорожный футляр, который обеспечит чистоту столовых приборов в пути.
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления