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Philips Avent

Контейнеры Avent для хранения продуктов

SCF720/10
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках
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    Philips Avent Контейнеры Avent для хранения продуктов

    SCF720/10
    Общая оценка / 5

    Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках

    Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Контейнеры Avent для хранения продуктов

    Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках

    Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках

    Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Контейнеры Avent для хранения продуктов

    Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках

    Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках

      Контейнеры для хранения продуктов без бисфенола А

      • Без бисфенола-А
      Герметичны

      Герметичны

      Закрутите крышку для хранения и транспортировки

      Компактное хранение

      Компактное хранение

      Прочные, удобные для хранения контейнеры Philips Avent с поверхностью, на которой можно делать записи, позволяют следить за датами и проверять содержимое

      Можно разогревать в микроволновке

      Можно разогревать в микроволновке

      Можно хранить в холодильной и морозильной камерах

      Можно хранить в холодильной и морозильной камерах

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      В комплект входит книга рецептов

      Рецепты были разработаны при участии Джуди Мор, дипломированного диетолога, специализирующегося на детском питании.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Крышка чашки для хранения молока
        20  шт.
        Стерильная чашка VIA (180 мл)
        10  шт.
        Контейнер (240 мл)
        10  шт.
        Брошюра с рецептами
        1  шт.
        Ложечка для кормления
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да

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