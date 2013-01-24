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Philips Avent

Ложка для самостоятельного питания Avent 6 мес.+

SCF722/00
Avent
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Avent
  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
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    Philips Avent Ложка для самостоятельного питания Avent 6 мес.+

    SCF722/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Ложка для обучения самостоятельному питанию Philips AVENT специально разработана для развития навыков приема пищи без помощи родителей. Гибкая ручка и мягкие края подстраиваются под ручку вашего малыша, а форму ложки можно регулировать по мере роста ребенка.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Ложка для самостоятельного питания Avent 6 мес.+

    Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Ложка для обучения самостоятельному питанию Philips AVENT специально разработана для развития навыков приема пищи без помощи родителей. Гибкая ручка и мягкие края подстраиваются под ручку вашего малыша, а форму ложки можно регулировать по мере роста ребенка.

    Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Развивает навыки самостоятельного приема пищи

    Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

    Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

    Гибкая ручка и мягкие края ложки

    Регулируется под ручку малыша и подходит для разных этапов развития навыков приема пищи

    Технические характеристики

    • Страна изготовления

      Китае
      Да

    • В комплект входят:

      Ложка
      1  шт.

    • Этапы взросления

      Возраст
      6 месяцев +

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