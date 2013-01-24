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    Philips Avent

    Мягкие силиконовые носики

    SCF745/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Гибкий силиконовый носик не повреждает десны Гибкий силиконовый носик не повреждает десны Гибкий силиконовый носик не повреждает десны
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      Philips Avent Мягкие силиконовые носики

      SCF745/00
      Общая оценка / 5

      Гибкий силиконовый носик не повреждает десны

      Гибкий силиконовый носик Philips Avent превосходно подходит для малышей с прорезывающимися зубками. Запатентованный клапан пропускает жидкость только во время питья Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Мягкие силиконовые носики

      Гибкий силиконовый носик не повреждает десны

      Гибкий силиконовый носик Philips Avent превосходно подходит для малышей с прорезывающимися зубками. Запатентованный клапан пропускает жидкость только во время питья Узнать обо всех преимуществах

      Гибкий силиконовый носик не повреждает десны

      Гибкий силиконовый носик Philips Avent превосходно подходит для малышей с прорезывающимися зубками. Запатентованный клапан пропускает жидкость только во время питья Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Мягкие силиконовые носики

      Гибкий силиконовый носик не повреждает десны

      Гибкий силиконовый носик Philips Avent превосходно подходит для малышей с прорезывающимися зубками. Запатентованный клапан пропускает жидкость только во время питья Узнать обо всех преимуществах

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        Мягкие силиконовые носики

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Гибкий силиконовый носик не повреждает десны

        Носик с защитой от проливания

        • Замена
        • Гибкие силиконовые носики
        • 6 мес.+/9 мес.+
        Встроенный клапан предотвращает протекание

        Встроенный клапан предотвращает протекание

        Больше никаких проблем! Наш новый встроенный клапан пропускает жидкость только во время питья.

        Расположенный под углом носик для удобного питья

        Расположенный под углом носик для удобного питья

        Носик расположен под углом, чтобы ребенку было проще научиться пить из чашки.

        Легко собирать и мыть в посудомоечной машине

        Легко собирать и мыть в посудомоечной машине

        Сборка носика Philips Avent не составит труда. Все детали подходят для мытья в посудомоечной машине.

        Без бисфенола-А

        Без бисфенола-А

        Носик сделан без использования бисфенола-А.

        Сочетайте с другой продукцией

        Сочетайте с другой продукцией

        Носики совместимы с бутылочками серий Natural и Classic+ (кроме стеклянных бутылочек), а также со всеми чашками (кроме чашек с носиками Grown-Up и Easy Sippy). Создайте идеальную чашку, подходящую под привычки вашего малыша.

        Мягкий силиконовый носик не повреждает десны

        Для комфортного и простого питья малышам нужен носик, который не повредит их десны. Носик чашки My Grippy изготовлен из мягкого силикона, чтобы малыш мог пить с комфортом.

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Мягкий силиконовый носик
          2  шт.

        • Этапы взросления

          Этап взросления
          6 мес.+/9 мес.+

        • Страна изготовления

          Индонезия
          Да

        • Особенности

          Не содержит бисфенол-А
          Да
          Можно мыть в посудомоечной машине
          Да

        • Совместимость

          Совместимые продукты
          SCF801, SCF802, SCF746, SCF747, SCF251 и SCF262

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