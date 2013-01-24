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Гибкий силиконовый носик не повреждает десны
Гибкий силиконовый носик Philips Avent превосходно подходит для малышей с прорезывающимися зубками. Запатентованный клапан пропускает жидкость только во время питья Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гибкий силиконовый носик не повреждает десны
Гибкий силиконовый носик Philips Avent превосходно подходит для малышей с прорезывающимися зубками. Запатентованный клапан пропускает жидкость только во время питья Узнать обо всех преимуществах
Гибкий силиконовый носик не повреждает десны
Гибкий силиконовый носик Philips Avent превосходно подходит для малышей с прорезывающимися зубками. Запатентованный клапан пропускает жидкость только во время питья Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гибкий силиконовый носик не повреждает десны
Гибкий силиконовый носик Philips Avent превосходно подходит для малышей с прорезывающимися зубками. Запатентованный клапан пропускает жидкость только во время питья Узнать обо всех преимуществах
Мягкие силиконовые носики
Цена магазина Philips
Итого:
Больше никаких проблем! Наш новый встроенный клапан пропускает жидкость только во время питья.
Носик расположен под углом, чтобы ребенку было проще научиться пить из чашки.
Сборка носика Philips Avent не составит труда. Все детали подходят для мытья в посудомоечной машине.
Носик сделан без использования бисфенола-А.
Носики совместимы с бутылочками серий Natural и Classic+ (кроме стеклянных бутылочек), а также со всеми чашками (кроме чашек с носиками Grown-Up и Easy Sippy). Создайте идеальную чашку, подходящую под привычки вашего малыша.
Для комфортного и простого питья малышам нужен носик, который не повредит их десны. Носик чашки My Grippy изготовлен из мягкого силикона, чтобы малыш мог пить с комфортом.
В комплект входят:
Этапы взросления
Страна изготовления
Особенности
Совместимость