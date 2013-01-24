Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Philips Avent

Чашка с носиком

SCF750/00
Avent
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
Avent
  • Простой переход от бутылочки к чашке Простой переход от бутылочки к чашке Простой переход от бутылочки к чашке
    -{discount-value}

    Philips Avent Чашка с носиком

    SCF750/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Простой переход от бутылочки к чашке

    Чашка с носиком Philips AVENT SCF750/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, и пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Чашка с носиком

    Простой переход от бутылочки к чашке

    Чашка с носиком Philips AVENT SCF750/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, и пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все spout-cups

      Простой переход от бутылочки к чашке

      Чашка-непроливайка с носиком, из которой удобно пить

      • 200 мл
      • С мягким носиком, 6 мес.+
      Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

      Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

      Запатентованный клапан чашки с носиком Philips Avent контролирует поток и предотвращает протекание даже в перевернутом положении или на боку

      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

      Мягкий и гибкий носик для простого перехода к чашке

      Мягкий и гибкий носик для простого перехода к чашке

      Мерная шкала на чашке

      Мерная шкала на чашке

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • В комплект входят:

        Мягкий носик
        1  шт.
        Чашка (200 мл)
        1  шт.
        Ручка
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        6—12 месяцев+

      • Вес и габариты

        Вес продукта
        0,118  кг
        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        76 (Г) X 112 (Ш) X 130 (В)  миллиметра
        Количество F-box в A-box
        6  шт.
        Размеры F-box
        76 (Г) X 112 (Ш) X 168 (В)  миллиметра

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться