Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Philips Avent

Чашка с носиком

SCF752/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой
    -{discount-value}

    Philips Avent Чашка с носиком

    SCF752/00
    Общая оценка / 5

    С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой

    Чашка с носиком Philips AVENT SCF752/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, а пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Чашка с носиком

    С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой

    Чашка с носиком Philips AVENT SCF752/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, а пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

    С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой

    Чашка с носиком Philips AVENT SCF752/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, а пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Чашка с носиком

    С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой

    Чашка с носиком Philips AVENT SCF752/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, а пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все spout-cups

      С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой

      Чашка-непроливайка с быстрым потоком

      • 260 мл
      • Носик чашки 12 мес.+
      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

      Мерная шкала на чашке

      Мерная шкала на чашке

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и чашек Grown-up/My First Big Kid Cup. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • В комплект входят:

        Устойчивый к укусам носик
        1  шт.
        Чашка (260 мл/ 9 унций)
        1  шт.
        Ручка
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        12 мес. +

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        76 (Г) X 112 (Ш) X 189 (В)  миллиметра
        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        76 (Г) X 112 (Ш) X 150 (В)  миллиметра
        Количество F-box в A-box
        6  шт.
        Вес продукта
        0,122  кг

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться