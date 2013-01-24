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    Philips Avent

    Чашка с носиком

    SCF753/07
    Avent
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    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Удобно пить, трудно пролить Удобно пить, трудно пролить Удобно пить, трудно пролить
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      Philips Avent Чашка с носиком

      SCF753/07
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Удобно пить, трудно пролить

      Новая чашка Philips Avent без бисфенола-А оснащена клапаном (ожидается патент), который предотвращает проливание. Мягкие нескользящие ручки идеально подходят для малыша, а твердый носик устойчив к укусам. Просто для ребенка, удобно для вас. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Чашка с носиком

      Удобно пить, трудно пролить

      Новая чашка Philips Avent без бисфенола-А оснащена клапаном (ожидается патент), который предотвращает проливание. Мягкие нескользящие ручки идеально подходят для малыша, а твердый носик устойчив к укусам. Просто для ребенка, удобно для вас. Узнать обо всех преимуществах

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        Чашка с носиком

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Удобно пить, трудно пролить

        Простой переход от бутылочки к чашке

        • Чашка-непроливайка
        • 260 мл
        • 12 мес+
        • Твердый носик
        Расположенный под углом носик позволяет меньше наклонять голову

        Расположенный под углом носик позволяет меньше наклонять голову

        Расположенный под углом носик помогает малышу пить, не отклоняя голову назад слишком сильно, что облегчает обучение.

        Мягкие ручки набора для удобства малыша

        Мягкие ручки набора для удобства малыша

        Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.

        Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

        Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

        Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

        Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

        Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

        Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и чашек Grown-up/My First Big Kid Cup. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Не протекает! Подтверждено мамами.

        Больше никаких проблем! Новый клапан (ожидается патент) обеспечивает поступление воды из носика, только когда малыш пьет.

        Легко превращается в обычную чашку

        Снимите клапан, чтобы превратить детскую чашку в обычную.

        Благодаря защитному колпачку чашка будет чистой даже в дороге

        Защитный гигиеничный колпачок всегда сохраняет носик в чистоте — как дома, так и на прогулке.

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Чашка (260 мл/ 9 унций)
          1  шт.
          Ручка, специальный носик
          1  шт.
          Клапан
          1  шт.
          Защелкивающийся защитный колпачок
          1  шт.

        • Этапы взросления

          Возраст
          12 мес. +

        • Страна изготовления

          Индонезия
          Да

        • Материал

          Чашка с носиком
          Полипропилен

        • Вес и габариты

          Размеры F-box
          183 x 125 x 90  миллиметра
          Количество F-box в A-box
          6  шт.
          Вес продукта
          0,102  кг

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