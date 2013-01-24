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    Philips Avent

    Чашки с трубочкой

    SCF797/00
    Avent
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    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Простая замена трубочки при необходимости Простая замена трубочки при необходимости Простая замена трубочки при необходимости
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      Philips Avent Чашки с трубочкой

      SCF797/00
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Простая замена трубочки при необходимости

      В комплект входят 2 сменные гибкие трубочки Philips Avent. Набор предназначен для замены утерянной трубочки или для быстрой смены трубочки с целью поддержания чистоты и гигиеничности! Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Чашки с трубочкой

      Простая замена трубочки при необходимости

      В комплект входят 2 сменные гибкие трубочки Philips Avent. Набор предназначен для замены утерянной трубочки или для быстрой смены трубочки с целью поддержания чистоты и гигиеничности! Узнать обо всех преимуществах

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        Чашки с трубочкой

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Простая замена трубочки при необходимости

        Поддерживайте идеальное состояние чашки с трубочкой!

        • Набор сменных трубочек
        • 2 шт. в упаковке
        Подходит для всех чашек с гибкой трубочкой

        Подходит для всех чашек с гибкой трубочкой

        Подходит для чашек с гибкой трубочкой объемом 300 мл. Для использования с чашкой объемом 200 мл укоротите трубочку на 3 см с помощью домашних ножниц. Ознакомьтесь с информацией на боковой стороне упаковки, чтобы отмерить нужное расстояние.

        Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли

        Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли

        Благодаря изогнутой нижней части трубочка всегда погружена в жидкость, чтобы малышу было удобно пить и сохранять естественное положение во время питья.

        Гибкая силиконовая трубочка со встроенным клапаном для защиты от протекания

        Гибкая силиконовая трубочка со встроенным клапаном для защиты от протекания

        В гибкую силиконовую трубочку встроен клапан, позволяющий предотвратить протекание жидкости.

        Можно мыть в посудомоечной машине

        Можно мыть в посудомоечной машине

        Сменная трубочка подходит для мытья в посудомоечной машине.

        Чашки Philips Avent — для каждого этапа развития вашего малыша

        Научиться пить самостоятельно — важный этап в развитии ребенка. Мы помогаем детям научиться самостоятельному питью, позволяя с легкостью перейти от грудного вскармливания или бутылочки к обычной чашке. Мы прислушиваемся к мнению медицинских специалистов, поэтому наши чашки с сосками, мягкими и твердыми носиками, трубочками, а также чашки, из которых можно пить по всему краю, растут вместе с вашим ребенком и помогают ему развивать моторику ротовой полости и навыки питья. Наши высококачественные продукты разрабатываются с учетом требований к удобству и гигиене.

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Две сменные трубочки
          подходят для чашек объемом 200 мл и 300 мл

        • Страна изготовления

          Индонезия
          Да

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