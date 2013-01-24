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Philips Avent

Бутылочка Anti-colic

SCF813/27
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
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    Philips Avent Бутылочка Anti-colic

    SCF813/27
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Наша бутылочка Anti-colic со встроенным антиколиковым клапаном предотвращает попадание воздуха в желудок ребенка и не допускает возникновение колик и дискомфорта, сокращая до минимума перерывы в кормлении малыша. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Бутылочка Anti-colic

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Наша бутылочка Anti-colic со встроенным антиколиковым клапаном предотвращает попадание воздуха в желудок ребенка и не допускает возникновение колик и дискомфорта, сокращая до минимума перерывы в кормлении малыша. Узнать обо всех преимуществах

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      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Разработано для беспрерывного кормления

      • 2 бутылочки
      • 260 мл
      • Соска с медленным потоком
      • 1 мес.+
      Эффективность клапана Anti-colic доказана*

      Эффективность клапана Anti-colic доказана*

      Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.

      На 60 % меньше беспокойства ночью*

      На 60 % меньше беспокойства ночью*

      Благодаря использованию бутылочки Philips Avent Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи бутылочек Philips Avent Anti-colic, на 60 % спокойнее малышей, родители которых используют антиколиковые бутылочки других производителей.*

      Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

      Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

      Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

      Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

      Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

      Бутылочка Anti-colic имеет небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки.

      Легко держать

      Легко держать

      Благодаря уникальной форме бутылочку удобно держать в любом положении.

      Широкое горлышко и закругленные края для удобства мытья

      Широкое горлышко и закругленные края для удобства мытья

      Широкое горлышко и закругленные края позволяют быстро и тщательно мыть бутылочку для поддержания гигиеничности кормления.

      Изделия совместимы между собой, что позволяет легко перейти от грудного вскармливания к самостоятельному питью из чашки

      Изделия совместимы между собой, что позволяет легко перейти от грудного вскармливания к самостоятельному питью из чашки

      Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

      Бутылочка не содержит бисфенола-А

      Бутылочка не содержит бисфенола-А

      Бутылочка Philips Avent Anti-colic изготовлена из полипропилена и не содержит бисфенола-А.

      В продаже имеются соски с различной скоростью потока

      В продаже имеются соски с различной скоростью потока

      Линейка бутылочек Philips Avent Anti-colic включает в себя соски с различной скоростью потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети растут с разной скоростью. Все соски — для кормления новорожденных, с медленным, средним, быстрым и переменным потоком, а также для густых жидкостей — поставляются в упаковках по две штуки.

      Конструкция, препятствующая протеканию

      Наша бутылочка Anti-colic препятствует протеканию для еще большего удовольствия от кормления.

      Технические характеристики

      • Материал

        Бутылочка
        • Не содержит бисфенол-А
        • полипропилен
        Соска
        • Не содержит бисфенол-А
        • силикон

      • В комплект входят:

        Детская бутылочка
        2  шт.

      • Бутылочка

        Емкость
        260 мл

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Широкое горлышко

      • Удобство использования

        Использование бутылочки
        • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине
        • Легко собирать
        • Легко чистится
        • Легко держать

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–12 месяцев

      • Функции

        Антиколиковый клапан
        уменьшает заглатывание воздуха
        Соска
        Легкий захват; ребра жесткости предотвращают слипание соски; эффективность антиколиковой системы доказана
        Удобство использования
        • Легко собирать и мыть
        • дизайн, препятствующий протеканию
        • 4 детали для простой сборки

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          • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
          • У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
          • Дизайн соски предотвращает ее слипание, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
          • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.

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