Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Philips Avent

Клапан AirFree™

SCF819/01
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания* Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания* Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
    -{discount-value}

    Philips Avent Клапан AirFree™

    SCF819/01
    Общая оценка / 5

    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

    Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, снижая риск возникновения колик, образования газов и срыгивания. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Клапан AirFree™

    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

    Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, снижая риск возникновения колик, образования газов и срыгивания. Узнать обо всех преимуществах

    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

    Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, снижая риск возникновения колик, образования газов и срыгивания. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Клапан AirFree™

    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

    Уникальный клапан AirFree помогает малышу не заглатывать воздух во время кормления из бутылочки, снижая риск возникновения колик, образования газов и срыгивания. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все anti-colic-baby-bottles

      Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

      • 1 шт.
      Удобная бутылочка не пропускает воздух при вертикальном кормлении

      Удобная бутылочка не пропускает воздух при вертикальном кормлении

      Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении ребенка в комфортном вертикальном положении. Ребенок не заглатывает воздух, благодаря чему срыгивается меньше молока.

      Никакого воздуха в соске

      Никакого воздуха в соске

      Уникальная конструкция AirFree™ предотвращает попадание воздуха в соску для комфортного кормления и во избежание распространенных проблем, таких как колики, срыгивание и образование газов.

      Удобство мытья и сборки системы AirFree™

      Удобство мытья и сборки системы AirFree™

      Клапан AirFree™ легко подсоединить к любой бутылочке Philips Avent Anti-colic и Classic+, а мыть его чрезвычайно удобно благодаря цельной конструкции.

      Простота использования

      Простота использования

      Сначала наполните бутылочку молоком. Затем установите на горлышко клапан AirFree™ и подсоедините соску. Наклоните бутылочку, чтобы соска наполнилась молоком — и все готово к кормлению. Следите, чтобы клапан AirFree™ не смещался, а соска всегда была наполнена молоком полностью в любом положении бутылочки.

      Совместимость с бутылочками Philips Avent Anti-colic любого размера

      Совместимость с бутылочками Philips Avent Anti-colic любого размера

      Клапан Philips Avent AirFree™ совместим с бутылочками Philips Avent Anti-colic емкостью 125 мл, 260 мл и 330 мл. Клапан AirFree не подходит для использования с бутылочками серии Natural.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Клапан AirFree
        1  шт.

      • Клапан AirFree™

        Материал
        Полибутилентерефталат и жидкая силиконовая резина

      • Удобство использования

        Клапан AirFree™
        Можно использовать в микроволновой печи, легко собирать и мыть в посудомоечной машине

      • Этапы взросления

        Возраст
        0—6 месяцев

      • Функции

        Удобство использования
        • Легко разбирать и мыть
        • 1 деталь для простой сборки
        Совместимость
        Полная совместимость бутылочек Anti-colic и Classic+

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание.
          • У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик, чем при кормлении из обычной бутылочки, и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
          • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться