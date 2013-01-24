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Avent

Прорезыватель серии "Классика"

SCF880/01
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Подходит для маленьких ротиков и ручек Подходит для маленьких ротиков и ручек Подходит для маленьких ротиков и ручек
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    Avent Прорезыватель серии "Классика"

    SCF880/01
    Общая оценка / 5

    Подходит для маленьких ротиков и ручек

    Прорезыватели SCF880/01 Philips Avent серии Classic не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avent Прорезыватель серии "Классика"

    Подходит для маленьких ротиков и ручек

    Прорезыватели SCF880/01 Philips Avent серии Classic не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов. Узнать обо всех преимуществах

    Подходит для маленьких ротиков и ручек

    Прорезыватели SCF880/01 Philips Avent серии Classic не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Avent Прорезыватель серии "Классика"

    Подходит для маленьких ротиков и ручек

    Прорезыватели SCF880/01 Philips Avent серии Classic не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов. Узнать обо всех преимуществах

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      Подходит для маленьких ротиков и ручек

      Прорезыватель, смягчающий боль при прорезывании зубов

      • Ступень 1
      • Прорезыватель для передних зубов
      Различная текстура поверхности стимулирует жевательные рефлексы при прорезывании передних зубов

      Различная текстура поверхности стимулирует жевательные рефлексы при прорезывании передних зубов

      Прорезыватель имеет различные текстуры с разными уровнями давления, помогая смягчить боль при прорезывании зубов.

      Прорезыватели Philips Avent не содержат бисфенола-А и фталатов

      Прорезыватели Philips Avent не содержат бисфенола-А и фталатов

      Не содержит бисфенол-А — соответствует требованиям Директивы ЕС 2011/8/EU.

      Можно стерилизовать при помощи стерилизатора Philips Avent

      Можно стерилизовать при помощи стерилизатора Philips Avent

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Малайзия
        Да

      • Особенности

        Смягчает боль при прорезывании зубов
        Да
        Гигиеничность
        Да
        Можно стерилизовать
        Да
        Без бисфенола-А
        Да
        Яркие расцветки для игры
        Да
        Для передних зубов
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

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