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    Philips Avent

    Соска

    SCF968/23
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата
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      Philips Avent Соска

      SCF968/23
      Общая оценка / 5

      Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата

      Благодаря соске Philips Avent серии Essential кормление из бутылочки станет значительно проще и для вас, и для вашего малыша. Ребра жесткости упрощают захват соски. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Соска

      Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата

      Благодаря соске Philips Avent серии Essential кормление из бутылочки станет значительно проще и для вас, и для вашего малыша. Ребра жесткости упрощают захват соски. Узнать обо всех преимуществах

      Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата

      Благодаря соске Philips Avent серии Essential кормление из бутылочки станет значительно проще и для вас, и для вашего малыша. Ребра жесткости упрощают захват соски. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Соска

      Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата

      Благодаря соске Philips Avent серии Essential кормление из бутылочки станет значительно проще и для вас, и для вашего малыша. Ребра жесткости упрощают захват соски. Узнать обо всех преимуществах

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        Соска

        Цена магазина Philips

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        Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата

        • стандартный
        • Быстрый поток
        • 6 мес.+
        Простое и удобное кормление

        Простое и удобное кормление

        Мягкий материал и ребра жесткости соски помогают малышу легко захватить соску, обеспечивая спокойное и комфортное кормление.

        Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша

        Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша

        Антиколиковый клапан пропускает воздух в бутылочку, а не в животик малыша.

        Надежное хранение и перемещение с защитой от протекания

        Надежное хранение и перемещение с защитой от протекания

        Бутылочка не протекает во время кормления, а уплотнительный колпачок закрывает соску, обеспечивая надежное хранение и защиту от протекания во время путешествий.

        Бутылочка изготовлена из полипропилена — не содержит бисфенол-А

        Бутылочка изготовлена из полипропилена — не содержит бисфенол-А

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Мягкая соска со средним потоком
          2  шт.

        • Дизайн

          Дизайн бутылочки
          Стандартное горлышко

        • Соска

          Скорость потока
          Средний поток
          Месяцы
          3 мес.+

        • Материал

          Соска
          • Не содержит бисфенол-А*
          • силикон

        • Этапы взросления

          Возраст
          0—6 месяцев

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            • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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