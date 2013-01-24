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Philips Avent

Набор детских цифровых термометров

SCH540/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Бережное и точное измерение Бережное и точное измерение Бережное и точное измерение
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    Philips Avent Набор детских цифровых термометров

    SCH540/00
    Общая оценка / 5

    Бережное и точное измерение

    Позволяет измерить температуру, не причиняя неудобств вашему малышу. Для термометра-пустышки SCH540/00 используются такие же соска и нагубник, как и для пустышки AVENT Freeflow. Это позволяет с легкостью перейти от сосания пустышки к измерению температуры.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Набор детских цифровых термометров

    Бережное и точное измерение

    Позволяет измерить температуру, не причиняя неудобств вашему малышу. Для термометра-пустышки SCH540/00 используются такие же соска и нагубник, как и для пустышки AVENT Freeflow. Это позволяет с легкостью перейти от сосания пустышки к измерению температуры.

    Бережное и точное измерение

    Позволяет измерить температуру, не причиняя неудобств вашему малышу. Для термометра-пустышки SCH540/00 используются такие же соска и нагубник, как и для пустышки AVENT Freeflow. Это позволяет с легкостью перейти от сосания пустышки к измерению температуры.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Набор детских цифровых термометров

    Бережное и точное измерение

    Позволяет измерить температуру, не причиняя неудобств вашему малышу. Для термометра-пустышки SCH540/00 используются такие же соска и нагубник, как и для пустышки AVENT Freeflow. Это позволяет с легкостью перейти от сосания пустышки к измерению температуры.

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      Бережное и точное измерение

      Сочетание функций цифрового термометра и термометра-пустышки

      Индикатор низкого заряда аккумулятора

      Индикатор низкого заряда аккумулятора

      В комплекте пустышка Avent Freeflow

      Для привыкания ребенка к форме.

      Выбор способа измерения, наиболее подходящего для вашего малыша

      Термометр Philips Avent поможет вам с легкостью точно измерить температуру тела малыша оральным, подмышечным или ректальным способом.

      Специально разработанный термометр-соска

      Простой переход от соски к измерению температуры.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в Китае.
        • Термометры
        • Да
        Произведено в Англии.
        • Пустышки
        • Да

      • Питание

        Тип элемента питания
        LR41
        Количество батарей
        1 шт. на термометр
        Время работы от батарей
        > 100  часов

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        Да

      • Комфорт

        Для новорожденных
        Да
        Гибкий кончик
        Да
        Четкое отображение результатов
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Индикатор заряда батареи
        Да

      • Технические характеристики

        Диапазон температур для работы
        32 - 42,9  °C
        Точность
        35 - 42 +/- 0,1  °C
        Время измерения
        • 10 сек ±3 сек в воде (купание)
        • 25 сек ±10 сек перорально и ректально
        • 60 сек ±10 сек подмышечно

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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