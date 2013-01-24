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Philips Avent

Термометр для ванной и помещений

SCH550/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Точное измерение температуры Точное измерение температуры Точное измерение температуры
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    Philips Avent Термометр для ванной и помещений

    SCH550/00
    Общая оценка / 5

    Точное измерение температуры

    Этот цифровой термометр измеряет температуру как воды в ванне, так и воздуха в комнате малыша. За счет привлекательного для ребенка внешнего вида термометр можно использовать как игрушку при купании.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Термометр для ванной и помещений

    Точное измерение температуры

    Этот цифровой термометр измеряет температуру как воды в ванне, так и воздуха в комнате малыша. За счет привлекательного для ребенка внешнего вида термометр можно использовать как игрушку при купании.

    Точное измерение температуры

    Этот цифровой термометр измеряет температуру как воды в ванне, так и воздуха в комнате малыша. За счет привлекательного для ребенка внешнего вида термометр можно использовать как игрушку при купании.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Термометр для ванной и помещений

    Точное измерение температуры

    Этот цифровой термометр измеряет температуру как воды в ванне, так и воздуха в комнате малыша. За счет привлекательного для ребенка внешнего вида термометр можно использовать как игрушку при купании.

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      Точное измерение температуры

      Не тонет в воде

      Соответствует стандартам безопасности

      Соответствует стандартам безопасности

      Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.

      Точная температура в ванной и спальне

      Цифровой термометр для ванной и помещений позволяет добиться идеальной температуры в ванной или детской комнате. Оптимальная для малыша температура в ванной составляет от 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C и больше слишком высока и может привести к тепловому удару! Самая комфортная для малыша комнатная температура во время сна — 18 °C.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Влажность: водонепроницаемость до
        1,5  м
        Диапазон температур для работы
        10-40 C (50-105 F)  °C
        Погрешность
        +/-0,5  °C
        Совместим с
        Нормативы по игрушкам ЕС и США

      • Питание

        Съемный/ сменный
        Да
        Тип элемента питания
        CR44
        Количество батарей
        2
        Время работы от батарей
        22000  часов

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