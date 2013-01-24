Точное измерение температуры
Этот цифровой термометр измеряет температуру как воды в ванне, так и воздуха в комнате малыша. За счет привлекательного для ребенка внешнего вида термометр можно использовать как игрушку при купании.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Точное измерение температуры
Этот цифровой термометр измеряет температуру как воды в ванне, так и воздуха в комнате малыша. За счет привлекательного для ребенка внешнего вида термометр можно использовать как игрушку при купании.
Точное измерение температуры
Этот цифровой термометр измеряет температуру как воды в ванне, так и воздуха в комнате малыша. За счет привлекательного для ребенка внешнего вида термометр можно использовать как игрушку при купании.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Точное измерение температуры
Этот цифровой термометр измеряет температуру как воды в ванне, так и воздуха в комнате малыша. За счет привлекательного для ребенка внешнего вида термометр можно использовать как игрушку при купании.
Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.
Цифровой термометр для ванной и помещений позволяет добиться идеальной температуры в ванной или детской комнате. Оптимальная для малыша температура в ванной составляет от 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C и больше слишком высока и может привести к тепловому удару! Самая комфортная для малыша комнатная температура во время сна — 18 °C.
Технические характеристики
Питание