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    Philips Avent

    Антиколиковая соска

    SCY762/02
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
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      Philips Avent Антиколиковая соска

      SCY762/02
      Общая оценка / 5

      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Наша антиколиковая соска с медленным потоком имеет встроенный клапан, который отводит воздух обратно в бутылочку, не допуская его попадания в животик малыша. Соска рекомендована для детей от 1 месяца. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Антиколиковая соска

      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Наша антиколиковая соска с медленным потоком имеет встроенный клапан, который отводит воздух обратно в бутылочку, не допуская его попадания в животик малыша. Соска рекомендована для детей от 1 месяца. Узнать обо всех преимуществах

      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Наша антиколиковая соска с медленным потоком имеет встроенный клапан, который отводит воздух обратно в бутылочку, не допуская его попадания в животик малыша. Соска рекомендована для детей от 1 месяца. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Антиколиковая соска

      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Наша антиколиковая соска с медленным потоком имеет встроенный клапан, который отводит воздух обратно в бутылочку, не допуская его попадания в животик малыша. Соска рекомендована для детей от 1 месяца. Узнать обо всех преимуществах

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        Антиколиковая соска

        Антиколиковая соска

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        Итого:

        Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

        Сокращает риск возникновения вздутия живота и колик

        • 2 шт.
        • Соска с медленным потоком
        • С 1 мес.
        Форма соски и ребра жесткости предотвращают слипание соски

        Форма соски и ребра жесткости предотвращают слипание соски

        Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

        Форма соски, обеспечивающая надежный захват

        Форма соски, обеспечивающая надежный захват

        Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

        Линейка совместимых изделий, с периода грудного вскармливания и вплоть до использования чашки

        Линейка совместимых изделий, с периода грудного вскармливания и вплоть до использования чашки

        Используйте различные сочетания компонентов молокоотсоса, бутылочки и чашки и получите изделие, которое соответствует именно вашим потребностям!

        Доступен целый диапазон разных скоростей потока для кормления вашего растущего малыша

        Доступен целый диапазон разных скоростей потока для кормления вашего растущего малыша

        Антиколиковые соски Philips Avent поставляются с разной скоростью потока — предпочтительная скорость зависит от возраста ребенка. Мы рекомендуем менять соску каждые 3 месяца в гигиенических целях. Используйте антиколиковые бутылочки Philips Avent только вместе с антиколиковыми сосками Philips Avent.

        Соска не содержит бисфенола-А

        Соска не содержит бисфенола-А

        Антиколиковая соска Philips Avent изготовлена из силикона и не содержит бисфенола-А.

        Совместимо с линейкой антиколиковых продуктов

        Совместимо с линейкой антиколиковых продуктов

        Полная совместимость с антиколиковой бутылочкой Philips Avent с клапаном AirFree и без него.

        Эффективность антиколиковой системы доказана*

        Наш антиколиковый клапан не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от колик и дискомфорта в животе*. Мы встроили в соску специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.

        • Материал

          Соска
          • Силикон
          • Не содержит бисфенол-А

        • В комплект входят:

          Соска
          2  шт.

        • Функции

          Антиколиковый клапан
          Помогает уменьшить заглатывание воздуха
          Соска
          Легкий захват; ребра жесткости предотвращают слипание соски; эффективность антиколиковой системы доказана
          Совместимость
          Антиколиковые бутылочки Philips Avent

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            Отзывы

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            • У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
            • Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
            • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.

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            Оплата при получении товара  

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            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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