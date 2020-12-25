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Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Наша антиколиковая соска со средним потоком имеет встроенный клапан, который отводит воздух обратно в бутылочку, не допуская его попадания в животик малыша. Соска рекомендована для детей от 3 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Наша антиколиковая соска со средним потоком имеет встроенный клапан, который отводит воздух обратно в бутылочку, не допуская его попадания в животик малыша. Соска рекомендована для детей от 3 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Наша антиколиковая соска со средним потоком имеет встроенный клапан, который отводит воздух обратно в бутылочку, не допуская его попадания в животик малыша. Соска рекомендована для детей от 3 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Наша антиколиковая соска со средним потоком имеет встроенный клапан, который отводит воздух обратно в бутылочку, не допуская его попадания в животик малыша. Соска рекомендована для детей от 3 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
Антиколиковая соска
Итого:
Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
Используйте различные сочетания компонентов молокоотсоса, бутылочки и чашки и получите изделие, которое соответствует именно вашим потребностям!
Антиколиковые соски Philips Avent поставляются с разной скоростью потока — предпочтительная скорость зависит от возраста ребенка. Мы рекомендуем менять соску каждые 3 месяца в гигиенических целях. Используйте антиколиковые бутылочки Philips Avent только вместе с антиколиковыми сосками Philips Avent.
Антиколиковая соска Philips Avent изготовлена из силикона и не содержит бисфенола-А.
Полная совместимость с антиколиковой бутылочкой Philips Avent с клапаном AirFree и без него.
Наш антиколиковый клапан не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от колик и дискомфорта в животе*. Мы встроили в соску специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.
Материал
В комплект входят:
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