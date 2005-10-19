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Телеантенна

SDV2230/10
Общая оценка / 5
  • Прием цифрового телесигнала Прием цифрового телесигнала Прием цифрового телесигнала
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    Телеантенна

    SDV2230/10
    Общая оценка / 5

    Прием цифрового телесигнала

    Усиленная до 18 дБ телеантенна предназначена для телеприставки. Одиночный диполь с катушкой, размещенной внизу, обеспечивает улучшение характеристик и диапазона для приема цифрового телесигнала. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Телеантенна

    Прием цифрового телесигнала

    Усиленная до 18 дБ телеантенна предназначена для телеприставки. Одиночный диполь с катушкой, размещенной внизу, обеспечивает улучшение характеристик и диапазона для приема цифрового телесигнала. Узнать обо всех преимуществах

    Прием цифрового телесигнала

    Усиленная до 18 дБ телеантенна предназначена для телеприставки. Одиночный диполь с катушкой, размещенной внизу, обеспечивает улучшение характеристик и диапазона для приема цифрового телесигнала. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Телеантенна

    Прием цифрового телесигнала

    Усиленная до 18 дБ телеантенна предназначена для телеприставки. Одиночный диполь с катушкой, размещенной внизу, обеспечивает улучшение характеристик и диапазона для приема цифрового телесигнала. Узнать обо всех преимуществах

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      Телеантенна

      Телеантенна

      Итого:

      Прием цифрового телесигнала

      благодаря усиленной до 18 дБ антенне

      • UHF
      • Для использования в помещениях
      • усиленный до 18 дБ

      Усиление до 18 дБ для расширения приема

      Усиление до 18 дБ обеспечивает прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

      Катушка, размещенная внизу, увеличивает диапазон приема

      Катушка, размещенная внизу, увеличивает эффективность конструкции одиночного диполя для расширения диапазона.

      Одиночный диполь с наклоном для улучшения приема

      Одиночный диполь с наклоном — это простая, одноэлементная конструкция для приема как горизонтально, так и вертикально поляризованного сигнала. Так как сигнал может быть поляризован и горизонтально, и вертикально, существенно важна возможность приема обоих видов сигнала.

      Утяжеленное основание для отличной устойчивости

      Утяжеленное основание стабилизирует положение антенны для удобства выбора вариантов ее настройки.

      Плоская форма соответствует дизайну современных телевизоров

      Строгий, элегантный стиль соответствует дизайну современных телевизоров

      Малошумное усиление влияет на качество сигнала

      Наряду с регулируемым усилением, малошумное усиление обеспечивает широкий диапазон приема и улучшает качество сигнала.

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        UHF
        Длина антенного кабеля
        150  см
        Усиление (антенна + усилитель)
        18  дБ

      • Питание

        Светодиодный индикатор питания
        Зеленый
        телевизионная приставка
        5,5 В от телеприставки
        Адаптер электропитания
        Встроена в ТВ

      • Размеры

        Вес продукта
        0,22  кг
        Вес брутто
        0,410  кг
        Вес упаковки
        0,072  кг
        Вес нетто
        0,338  кг
        Ширина продукта
        67  мм
        Высота продукта
        375  мм
        Толщина изделия
        90  мм

      • Данные упаковки

        Количество
        1
        EAN/UPC/GTIN
        00 26616 02437 7
        Вес брутто
        0,410  кг
        Вес упаковки
        0,075  кг
        Вес нетто
        0,338  кг
        Длина
        419  мм
        Ширина
        83  мм
        Высота
        80  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 96529 3
        Количество
        6
        Вес брутто
        2,960  кг
        Вес упаковки
        0,5  кг
        Вес нетто
        2,460  кг
        Длина
        538  мм
        Ширина
        98  мм
        Высота
        445  мм

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