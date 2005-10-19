Прием цифрового телесигнала
Усиленная до 18 дБ телеантенна предназначена для телеприставки. Одиночный диполь с катушкой, размещенной внизу, обеспечивает улучшение характеристик и диапазона для приема цифрового телесигнала. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прием цифрового телесигнала
Усиленная до 18 дБ телеантенна предназначена для телеприставки. Одиночный диполь с катушкой, размещенной внизу, обеспечивает улучшение характеристик и диапазона для приема цифрового телесигнала. Узнать обо всех преимуществах
Прием цифрового телесигнала
Усиленная до 18 дБ телеантенна предназначена для телеприставки. Одиночный диполь с катушкой, размещенной внизу, обеспечивает улучшение характеристик и диапазона для приема цифрового телесигнала. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прием цифрового телесигнала
Усиленная до 18 дБ телеантенна предназначена для телеприставки. Одиночный диполь с катушкой, размещенной внизу, обеспечивает улучшение характеристик и диапазона для приема цифрового телесигнала. Узнать обо всех преимуществах
Телеантенна
Итого:
Усиление до 18 дБ обеспечивает прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.
Катушка, размещенная внизу, увеличивает эффективность конструкции одиночного диполя для расширения диапазона.
Одиночный диполь с наклоном — это простая, одноэлементная конструкция для приема как горизонтально, так и вертикально поляризованного сигнала. Так как сигнал может быть поляризован и горизонтально, и вертикально, существенно важна возможность приема обоих видов сигнала.
Утяжеленное основание стабилизирует положение антенны для удобства выбора вариантов ее настройки.
Строгий, элегантный стиль соответствует дизайну современных телевизоров
Наряду с регулируемым усилением, малошумное усиление обеспечивает широкий диапазон приема и улучшает качество сигнала.
Тюнер/прием/передача
Питание
Размеры
Данные упаковки
Внешняя упаковка