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Телеантенна

SDV3220/10
Общая оценка / 5
  • Прием цифрового сигнала ТВ Прием цифрового сигнала ТВ Прием цифрового сигнала ТВ
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    Телеантенна

    SDV3220/10
    Общая оценка / 5

    Прием цифрового сигнала ТВ

    Эта антенна с усилением до 20 дБ предназначена для цифровой телеприставки. Благодаря плоской конструкции антенна может улавливать сигналы для просм. Проста в установке и в управлении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Телеантенна

    Прием цифрового сигнала ТВ

    Эта антенна с усилением до 20 дБ предназначена для цифровой телеприставки. Благодаря плоской конструкции антенна может улавливать сигналы для просм. Проста в установке и в управлении. Узнать обо всех преимуществах

    Прием цифрового сигнала ТВ

    Эта антенна с усилением до 20 дБ предназначена для цифровой телеприставки. Благодаря плоской конструкции антенна может улавливать сигналы для просм. Проста в установке и в управлении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Телеантенна

    Прием цифрового сигнала ТВ

    Эта антенна с усилением до 20 дБ предназначена для цифровой телеприставки. Благодаря плоской конструкции антенна может улавливать сигналы для просм. Проста в установке и в управлении. Узнать обо всех преимуществах

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      Телеантенна

      Телеантенна

      Итого:

      Прием цифрового сигнала ТВ

      благодаря усиленной до 20 дБ антенне

      • UHF
      • Для использования в помещениях
      • усиление до 20 дБ

      Регулируемое усиление до 20 дБ

      Усиление до 20 дБ обеспечивает прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

      Плоская панель UHF для улучшенного приема

      Мощная плоская панель UHF обеспечивает улучшенный прием по сравнению с обычными рамочными антеннами. Благодаря плоскому дизайну антенна концентрирует сигнал для лучшего приема.

      Малошумное усиление влияет на качество сигнала

      Наряду с регулируемым усилением, малошумное усиление обеспечивает широкий диапазон приема и улучшает качество сигнала.

      Регулировка усиления с подсветкой для настройки усиления

      Регулировка усиления позволяет настроить усиление антенны. Подсветка указывает, включено ли питание, и позволяет легко найти колесико регулировки.

      Различные возможности установки для наилучшего расположения

      Различные возможности установки позволяют установить антенну там, где она лучше всего будет принимать сигналы передачи. Поскольку сигналы могут быть поляризованы горизонтально или вертикально, важно иметь возможность настроиться на оба типа. В комплект входит кронштейн и 2-метровый кабель для установки на поверхности, на столе или на стене.

      • Тюнер/прием/передача

        Антенный выход
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        UHF
        Длина антенного кабеля
        2 м  см
        Усиление (антенна + усилитель)
        20  дБ

      • Питание

        Светодиодный индикатор питания
        Зеленый
        Адаптер электропитания
        Встроена в ТВ

      • Аксессуары

        руководство пользователя
        руководство пользователя

      • Размеры

        Вес продукта
        0,26  кг
        Вес брутто
        0,597  кг
        Вес упаковки
        0,260  кг
        Вес нетто
        0,337  кг
        Ширина продукта
        75  мм
        Высота продукта
        160  мм
        Толщина изделия
        60  мм

      • Данные упаковки

        EAN/UPC/GTIN
        00 26616 02440 7
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,597  кг
        Вес упаковки
        0,260  кг
        Вес нетто
        0,337  кг
        Длина
        92  мм
        Ширина
        217  мм
        Высота
        280  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 96531 6
        Количество
        6
        Вес брутто
        4,269  кг
        Вес упаковки
        0,693  кг
        Вес нетто
        3,576  кг
        Длина
        558  мм
        Ширина
        282  мм
        Высота
        230  мм

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