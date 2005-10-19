Прием цифрового сигнала ТВ
Эта антенна с усилением до 20 дБ предназначена для цифровой телеприставки. Благодаря плоской конструкции антенна может улавливать сигналы для просм. Проста в установке и в управлении. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прием цифрового сигнала ТВ
Эта антенна с усилением до 20 дБ предназначена для цифровой телеприставки. Благодаря плоской конструкции антенна может улавливать сигналы для просм. Проста в установке и в управлении. Узнать обо всех преимуществах
Прием цифрового сигнала ТВ
Эта антенна с усилением до 20 дБ предназначена для цифровой телеприставки. Благодаря плоской конструкции антенна может улавливать сигналы для просм. Проста в установке и в управлении. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прием цифрового сигнала ТВ
Эта антенна с усилением до 20 дБ предназначена для цифровой телеприставки. Благодаря плоской конструкции антенна может улавливать сигналы для просм. Проста в установке и в управлении. Узнать обо всех преимуществах
Телеантенна
Итого:
Усиление до 20 дБ обеспечивает прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.
Мощная плоская панель UHF обеспечивает улучшенный прием по сравнению с обычными рамочными антеннами. Благодаря плоскому дизайну антенна концентрирует сигнал для лучшего приема.
Наряду с регулируемым усилением, малошумное усиление обеспечивает широкий диапазон приема и улучшает качество сигнала.
Регулировка усиления позволяет настроить усиление антенны. Подсветка указывает, включено ли питание, и позволяет легко найти колесико регулировки.
Различные возможности установки позволяют установить антенну там, где она лучше всего будет принимать сигналы передачи. Поскольку сигналы могут быть поляризованы горизонтально или вертикально, важно иметь возможность настроиться на оба типа. В комплект входит кронштейн и 2-метровый кабель для установки на поверхности, на столе или на стене.
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Размеры
Данные упаковки
Внешняя упаковка