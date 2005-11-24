Прием сигналов цифрового ТВ и сигналов FM
Эта антенна с усилением до 36 дБ предназначена для цифровой телеприставки и может принимать сигналы аналогового ТВ и сигналы Fm. Благодаря плоской конструкции антенна может улавливать сигналы для просмотра цифрового телевидения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прием сигналов цифрового ТВ и сигналов FM
Эта антенна с усилением до 36 дБ предназначена для цифровой телеприставки и может принимать сигналы аналогового ТВ и сигналы Fm. Благодаря плоской конструкции антенна может улавливать сигналы для просмотра цифрового телевидения. Узнать обо всех преимуществах
Прием сигналов цифрового ТВ и сигналов FM
Эта антенна с усилением до 36 дБ предназначена для цифровой телеприставки и может принимать сигналы аналогового ТВ и сигналы Fm. Благодаря плоской конструкции антенна может улавливать сигналы для просмотра цифрового телевидения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прием сигналов цифрового ТВ и сигналов FM
Эта антенна с усилением до 36 дБ предназначена для цифровой телеприставки и может принимать сигналы аналогового ТВ и сигналы Fm. Благодаря плоской конструкции антенна может улавливать сигналы для просмотра цифрового телевидения. Узнать обо всех преимуществах
Телеантенна
Итого:
Усиление до 36 дБ обеспечивает прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.
Строгий, элегантный стиль соответствует дизайну современных телевизоров
Мощная плоская панель UHF обеспечивает улучшенный прием по сравнению с обычными рамочными антеннами. Благодаря плоскому дизайну антенна концентрирует сигнал для лучшего приема.
Наряду с регулируемым усилением, малошумное усиление обеспечивает широкий диапазон приема и улучшает качество сигнала.
Диполи VHF/FM, известные также как "заячьи уши", позволяют принимать телепрограммы, транслируемые в диапазоне VHF и радиопередачи диапазона FM. Расширение и управление диполями позволяет получить наиболее четкий сигнал.
Поворотная регулировка усиления обеспечивает простую настройку антенны для оптимизации приема.
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Размеры
Данные упаковки
Внешняя упаковка