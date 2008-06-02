Прием цифрового и аналогового ТВ
Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для обеспечения лучшего приема аналогового и цифрового ТВ. С питанием 230-240 В или 12 В постоянного тока, она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прием цифрового и аналогового ТВ
Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для обеспечения лучшего приема аналогового и цифрового ТВ. С питанием 230-240 В или 12 В постоянного тока, она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах
Прием цифрового и аналогового ТВ
Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для обеспечения лучшего приема аналогового и цифрового ТВ. С питанием 230-240 В или 12 В постоянного тока, она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прием цифрового и аналогового ТВ
Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для обеспечения лучшего приема аналогового и цифрового ТВ. С питанием 230-240 В или 12 В постоянного тока, она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах
Телеантенна
Итого:
Усиление до38 дБ обеспечивает прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.
Используйте ручную подстройку для получения наилучшего качества изображения и работы системы.
Универсальность питания позволяет с удобством использовать антенну в разных местах.
Питание от сети переменного тока позволяет использовать антенну в любом месте дома. Разъем для 12 В пост. тока делает антенну идеальной для поездок и использования на яхте, в трейлере или кемпинге.
Благодаря шарниру элемент UHF можно соориентировать в направлении цифрового вещания для оптимального приема сигнала.
Утяжеленное основание стабилизирует положение антенны для удобства выбора вариантов ее настройки.
Высокоскоростная передача данных с минимальными потерями сигнала обеспечивает максимум от HDTV.
Тюнер/прием/передача
Питание
Размеры упаковки
Внешняя упаковка