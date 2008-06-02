  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1

Телеантенна

SDV4235/10
  • Прием цифрового и аналогового ТВ Прием цифрового и аналогового ТВ Прием цифрового и аналогового ТВ
    -{discount-value}

    Телеантенна

    SDV4235/10

    Прием цифрового и аналогового ТВ

    Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для обеспечения лучшего приема аналогового и цифрового ТВ. С питанием 230-240 В или 12 В постоянного тока, она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Телеантенна

    Прием цифрового и аналогового ТВ

    Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для обеспечения лучшего приема аналогового и цифрового ТВ. С питанием 230-240 В или 12 В постоянного тока, она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    Прием цифрового и аналогового ТВ

    Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для обеспечения лучшего приема аналогового и цифрового ТВ. С питанием 230-240 В или 12 В постоянного тока, она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Телеантенна

    Прием цифрового и аналогового ТВ

    Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для обеспечения лучшего приема аналогового и цифрового ТВ. С питанием 230-240 В или 12 В постоянного тока, она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Прочее

      Добавление аксессуаров

      Телеантенна

      Телеантенна

      Итого:

      Прием цифрового и аналогового ТВ

      • Для использования в помещениях
      • UHF/VHF/FM

      Усиление до 38 дБ

      Усиление до38 дБ обеспечивает прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

      Регулировка усиления

      Используйте ручную подстройку для получения наилучшего качества изображения и работы системы.

      Портативная для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера

      Универсальность питания позволяет с удобством использовать антенну в разных местах.

      Питание от сети (230/240 В) или 12 В постояннонго тока

      Питание от сети переменного тока позволяет использовать антенну в любом месте дома. Разъем для 12 В пост. тока делает антенну идеальной для поездок и использования на яхте, в трейлере или кемпинге.

      Наклон/шарнир для приема UHF

      Благодаря шарниру элемент UHF можно соориентировать в направлении цифрового вещания для оптимального приема сигнала.

      Утяжеленное основание для отличной устойчивости

      Утяжеленное основание стабилизирует положение антенны для удобства выбора вариантов ее настройки.

      Optimized for HDTV

      Высокоскоростная передача данных с минимальными потерями сигнала обеспечивает максимум от HDTV.

      • Тюнер/прием/передача

        Антенный выход
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • UHF
        • VHF
        • FM
        Усиление (антенна + усилитель)
        38  дБ

      • Питание

        Электропитание
        В комплекте - также есть разъем для 12 В пост. тока

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 43378 9
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        высота
        34,69  см
        ширина
        20,5  см
        Глубина
        8,5  см
        Вес нетто
        0,689  кг
        Вес брутто
        0,8342  кг
        Вес упаковки
        0,1452  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 43379 6
        Количество потребительских упаковок
        4
        Длина
        36,8  см
        ширина
        22  см
        высота
        37,33  см
        Вес нетто
        2,756  кг
        Вес брутто
        3,7518  кг
        Вес упаковки
        0,9958  кг

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

          Подпишитесь на нашу новостную рассылку

          Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

          Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

          Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

          *
          Я хочу получать рекламно-информационные сообщения – в зависимости от моих предпочтений и поведения – относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений. Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных согласно Закону Украины «Про захист персональних даних». Я могу в любой момент аннулировать подписку!
          Что это означает?

          Зарегистрируйтесь
          в MyPhilips

          Эксклюзивные предложения

          Расширенную гарантию на выбранные продукты 

          Полезные советы

          Зарегистрироваться

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.