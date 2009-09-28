Устойчивый прием сигнала цифрового вещания
Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240V или 12V DC она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Устойчивый прием сигнала цифрового вещания
Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240V или 12V DC она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах
Устойчивый прием сигнала цифрового вещания
Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240V или 12V DC она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Устойчивый прием сигнала цифрового вещания
Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240V или 12V DC она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах
Телеантенна
Итого:
Позволяет с легкостью расширить диапазон приема
Усиление до 36 дБ обеспечивает уверенный прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.
Обеспечивает прием HDTV без помех
Радиус поворота в 330 ° и амплитуда наклона в 120 ° позволяет регулировать положение элемента UHF для оптимального приема сигнала
Переносная домашняя антенна для использования в помещениях, на яхте, в кемпинге или жилом трейлере. Питание через адаптер переменного тока 220V (в комплекте) или 12V DC (не входит в комплект)
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Внешняя упаковка
Размеры упаковки