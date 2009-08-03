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Телеантенна

SDV6120/10
Общая оценка / 5
  • Улучшенный прием цифрового сигнала Улучшенный прием цифрового сигнала Улучшенный прием цифрового сигнала
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    Телеантенна

    SDV6120/10
    Общая оценка / 5

    Улучшенный прием цифрового сигнала

    Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240V или 12V DC она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Телеантенна

    Улучшенный прием цифрового сигнала

    Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240V или 12V DC она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    Улучшенный прием цифрового сигнала

    Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240V или 12V DC она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Телеантенна

    Улучшенный прием цифрового сигнала

    Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240V или 12V DC она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

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      Телеантенна

      Телеантенна

      Итого:

      Улучшенный прием цифрового сигнала

      и поддержка аналогового вещания

      • HDTV/UHF/VHF/FM
      • Для использования в помещениях
      • усиление до 39 дБ

      Регулируемое усиление сигнала и светодиодный индикатор питания

      Позволяет с легкостью расширить диапазон приема

      Возможность усиления сигнала до 39 дБ

      Усиление до 39 дБ обеспечивает прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

      Малошумное усиление

      Обеспечивает прием HDTV без помех

      Регулировка наклона и поворота

      Радиус поворота в 330 ° и амплитуда наклона в 120 ° позволяет регулировать положение элемента UHF для оптимального приема сигнала

      Дополнительный источник постоянного тока

      Переносная домашняя антенна для использования в помещениях, на яхте, в кемпинге или жилом трейлере. Питание через адаптер переменного тока 220V (в комплекте) или 12V DC (не входит в комплект)

      • Тюнер/прием/передача

        Антенный выход
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • UHF
        • VHF
        • FM
        Длина антенного кабеля
        180  см
        Усиление (антенна + усилитель)
        39  дБ

      • Питание

        Светодиодный индикатор питания
        Синий
        Адаптер электропитания
        Встроена в ТВ

      • Аксессуары

        руководство пользователя
        руководство пользователя

      • Внешняя упаковка

        Длина
        37,6  см
        Ширина
        23,7  см
        Высота
        42,1  см
        Вес нетто
        4,416  кг
        Вес брутто
        6,283  кг
        Вес упаковки
        1,867  кг
        EAN
        87 12581 47887 2
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Размеры упаковки

        Высота
        36,8  см
        Ширина
        22,4  см
        Глубина
        6,9  см
        Вес нетто
        0,736  кг
        Вес брутто
        0,988  кг
        Вес упаковки
        0,252  кг
        EAN
        87 12581 44793 9
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Коробка

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