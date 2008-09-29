Гарантия надежного соединения
Зависит от HDMI кабеля, который служит для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного соединения
Зависит от HDMI кабеля, который служит для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного соединения
Зависит от HDMI кабеля, который служит для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного соединения
Зависит от HDMI кабеля, который служит для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Кабель HDMI
Итого:
Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Размеры упаковки
Внешняя упаковка