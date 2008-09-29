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Кабель HDMI

SED6142/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного соединения Гарантия надежного соединения Гарантия надежного соединения
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    Кабель HDMI

    SED6142/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного соединения

    Зависит от HDMI кабеля, который служит для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель HDMI

    Гарантия надежного соединения

    Зависит от HDMI кабеля, который служит для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного соединения

    Зависит от HDMI кабеля, который служит для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель HDMI

    Гарантия надежного соединения

    Зависит от HDMI кабеля, который служит для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      Кабель HDMI

      Кабель HDMI

      Итого:

      Гарантия надежного соединения

      благодаря этому кабелю HDMI-HDMI

      • 1,5 м

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Функция Plug & Play для облегчения установки

      Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      • Размеры упаковки

        Высота
        22,1  см
        Ширина
        7,1  см
        Глубина
        41,3  см
        Вес нетто
        1,44  кг
        Вес брутто
        1,714  кг
        Вес упаковки
        0,274  кг

      • Внешняя упаковка

        Длина
        43  см
        Ширина
        30  см
        Высота
        25  см
        Вес нетто
        5,76  кг
        Вес брутто
        7,378  кг
        Вес упаковки
        1,618  кг

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