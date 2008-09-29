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Кабель SCART

SED6162/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Кабель SCART

    SED6162/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

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      Кабель SCART

      Кабель SCART

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с помощью этого удлинительного кабеля SCART

      • 1,5 м

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 37777 9
        Количество изделий в упаковке
        12
        Тип упаковки
        Дисплей
        Высота
        37,5  см
        Ширина
        22,5  см
        Глубина
        7,3  см
        Вес нетто
        1,58  кг
        Вес брутто
        1,76  кг
        Вес упаковки
        0,18  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 37776 2
        Количество потребительских упаковок
        4
        Длина
        46  см
        Ширина
        38,5  см
        Высота
        15,5  см
        Вес нетто
        6,32  кг
        Вес брутто
        7,62  кг
        Вес упаковки
        1,3  кг

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