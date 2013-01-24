Ваша бритва снова как новая

За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 3000 и Series 1000. Узнать обо всех преимуществах