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Shaver series 7000

Бритвенные головки

SH70/50
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    Shaver series 7000 Бритвенные головки

    SH70/50
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000. Узнать обо всех преимуществах

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    Shaver series 7000 Бритвенные головки

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваша бритва снова как новая

      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      • Лезвия GentlePresicion
      • Для моделей серии S7000 (S7xxx)
      • Для бритв Star Wars SW77xx
      Сменные головки для бритв Series 7000

      Сменные головки для бритв Series 7000

      Сменные бритвенные головки SH70 совместимы с бритвами Series 7000 (S7xxx) и бритвой Star Wars SW7700.

      Лезвия GentleTrack обеспечивают гладкое и бережное бритье

      Лезвия GentleTrack обеспечивают гладкое и бережное бритье

      Новые лезвия аккуратно срезают волоски в наиболее оптимальном направлении, сокращая риск раздражения, вызываемого выдергиванием волосков.

      Бритва Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

      Бритва Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

      Встроенная система двойных лезвий нашей электробритвы приподнимает волоски и сбривает их максимально близко к поверхности кожи — чистое и комфортное бритье.

      Замените бритвенные головки всего за два шага

      Замените бритвенные головки всего за два шага

      Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

      Удобная замена бритвенных головок

      Удобная замена бритвенных головок

      1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Извлеките удерживающее кольцо, повернув фиксатор против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Установите удерживающее кольцо обратно и зафиксируйте его, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку до щелчка.

      Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

      Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

      Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.

      Ваша бритва снова как новая

      Ваша бритва снова как новая

      Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Совместимость:
        Shaver series 7000 (S7xxx)
        Количество бритвенных головок в наборе
        3

      • Очистка

        Использование
        Используйте чистящий спрей HQ110

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