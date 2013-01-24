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    Shaver series 7000

    Бритвенные головки

    SH70/60
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      Shaver series 7000 Бритвенные головки

      SH70/60
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Ваша бритва снова как новая

      За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Shaver series 7000 Бритвенные головки

      Ваша бритва снова как новая

      За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000. Узнать обо всех преимуществах

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        Shaver series 7000

        Shaver series 7000

        Бритвенные головки

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Ваша бритва снова как новая

        Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

        • Лезвия GentlePrecisionPRO
        • Для моделей серии S7000 (S7xxx)
        • Для бритв Star Wars SW77xx
        Сменные головки для бритв Series 7000

        Сменные головки для бритв Series 7000

        Сменные бритвенные головки SH70 совместимы с бритвами Series 7000 (S7xxx) и бритвой Star Wars SW7700.

        Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину

        Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину

        Наша усовершенствованная режущая система оснащена технологией защиты кожи для безопасного бритья. Лезвия V-образной формы не захватывают кожу, обеспечивая при этом гладкий и чистый результат — даже при бритье трехдневной щетины.

        Замените бритвенные головки всего за два шага

        Замените бритвенные головки всего за два шага

        Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

        Удобная замена бритвенных головок

        Удобная замена бритвенных головок

        1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Извлеките удерживающее кольцо, повернув фиксатор против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Установите удерживающее кольцо обратно и зафиксируйте его, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку до щелчка.

        Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

        Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

        Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.

        Ваша бритва снова как новая

        Ваша бритва снова как новая

        Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.

        Технические характеристики

        • Бритвенные головки

          Совместимость:
          Shaver series 7000 (S7xxx)
          Количество бритвенных головок в наборе
          3

        • Очистка

          Использование
          Используйте чистящий спрей HQ110

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