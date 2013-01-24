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Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000. Узнать обо всех преимуществах
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Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000. Узнать обо всех преимуществах
Бритвенные головки
Цена магазина Philips
Итого:
Сменные бритвенные головки SH70 совместимы с бритвами Series 7000 (S7xxx) и бритвой Star Wars SW7700.
Наша усовершенствованная режущая система оснащена технологией защиты кожи для безопасного бритья. Лезвия V-образной формы не захватывают кожу, обеспечивая при этом гладкий и чистый результат — даже при бритье трехдневной щетины.
Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.
1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Извлеките удерживающее кольцо, повернув фиксатор против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Установите удерживающее кольцо обратно и зафиксируйте его, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку до щелчка.
Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.
Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.
Бритвенные головки
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