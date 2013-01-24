Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Shaver series 7000, 5000 Сменные бритвенные головки

SH71/50
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Ваша бритва снова как новая Ваша бритва снова как новая Ваша бритва снова как новая
    -{discount-value}

    Shaver series 7000, 5000 Сменные бритвенные головки

    SH71/50
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.

    Shaver series 7000, 5000 Сменные бритвенные головки

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.

    Похожие продукты

    См. все shaver-replacement-blades

      Ваша бритва снова как новая

      Меняйте головки раз в 2 года для 100 % результата

      • Лезвия SteelPrecision
      • Для всех моделей S7000
      • Подходит для S5000 угловатой формы
      • Несовместимо со старыми S5000
      Совместимо со всеми моделями S7xxx и моделями угловатой формы S5xxx

      Совместимо со всеми моделями S7xxx и моделями угловатой формы S5xxx

      Сменные головки SH71 совместимы со всеми бритвами серии 7000 (S7xxx) и бритвами угловатой формы серии 5000 (S5xxx). Они несовместимы с бритвами круглой формы серии 5000, для которых используются бритвенные головки SH50.

      Эффективность в каждом движении

      Эффективность в каждом движении

      Благодаря 90 000 срезаний в минуту лезвия SteelPrecision обеспечивают гладкое бритье и более высокую эффективность в каждом движении*. Эти 45 высокоэффективных самозатачивающихся лезвий изготовлены в Европе.

      Простой сброс настроек бритвы

      Простой сброс настроек бритвы

      1. Нажмите кнопки отсоединения и извлеките держатель бритвенных головок. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что выступы на бритвенных головках точно совпадают с соответствующими пазами. 4. Установите удерживающие кольца на держатель бритвенных головок и поверните их по часовой стрелке до щелчка. 5. Закрепите держатель бритвенных головок на бритвенном блоке.

      Для идеальных результатов бритья заменяйте бритвенные головки вовремя

      Для идеальных результатов бритья заменяйте бритвенные головки вовремя

      Для идеальных результатов бритья заменяйте бритвенные головки вовремя.

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Совместимость:
        • Все бритвы серии 7000
        • Бритвы угловатой формы серии 5000
        Количество бритвенных головок в наборе
        3

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • По сравнению с Philips серии 3000.

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться