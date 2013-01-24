Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000. Узнать обо всех преимуществах
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Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000. Узнать обо всех преимуществах
Сменные бритвенные головки SH90 совместимы с бритвами Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) и бритвами Star Wars SW9700 и SW6700.
Запатентованные лезвия V-Track Precision аккуратно приподнимают под оптимальным углом даже прилегающие к коже волоски и волоски разной длины. Это обеспечивает на 30 % более тщательное бритье одним движением для идеально гладкой кожи.
Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.
Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.
1. Снимите держатель бритвенной головки. 2. Замените бритвенные головки новыми. 3. Установите держатель бритвенной головки. 4. Чтобы сбросить параметры бритвы, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение как минимум 5 секунд.
Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.
Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.
Бритвенные головки
Аксессуары