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    Shaver series 9000 and SP900

    Сменные бритвенные головки

    SH91/50
    Общая оценка / 5
    • Ваша бритва снова как новая Ваша бритва снова как новая Ваша бритва снова как новая
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      Shaver series 9000 and SP900 Сменные бритвенные головки

      SH91/50
      Общая оценка / 5

      Ваша бритва снова как новая

      За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver series 9000 and SP900 Сменные бритвенные головки

      Ваша бритва снова как новая

      За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

      Ваша бритва снова как новая

      За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver series 9000 and SP900 Сменные бритвенные головки

      Ваша бритва снова как новая

      За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

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        Shaver series 9000 and SP900

        Shaver series 9000 and SP900

        Сменные бритвенные головки

        Итого:

        Ваша бритва снова как новая

        Меняйте головки раз в 2 года для 100 % результата

        • Лезвия Dual SteelPrecision
        • Для моделей серии S9000 (S9xxx)
        • и S9000 Prestige (SP98xx)
        Улучшенная точность для гладкого бритья*

        Улучшенная точность для гладкого бритья*

        Лезвия Dual SteelPrecision совершают 150 000 срезаний в минуту, обеспечивая гладкое бритье. Эти 72 высокоэффективных самозатачивающихся лезвия произведены в Европе.

        Простой сброс настроек бритвы

        Простой сброс настроек бритвы

        1. Нажмите кнопки отсоединения и извлеките держатель бритвенных головок. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что выступы на бритвенных головках точно совпадают с соответствующими пазами. 4. Установите удерживающие кольца на держатель бритвенных головок и поверните их по часовой стрелке до щелчка. 5. Закрепите держатель бритвенных головок на бритвенном блоке.

        Для идеальных результатов бритья заменяйте бритвенные головки вовремя

        Для идеальных результатов бритья заменяйте бритвенные головки вовремя

        Для идеальных результатов бритья заменяйте бритвенные головки вовремя.

        Совместимо с S9000 Prestige

        Сменные головки SH91 совместимы со всеми бритвами серий 9000 (S9xxx) и S9000 Prestige (SP98xx).

        Технические характеристики

        • Бритвенные головки

          Совместимость:
          • Shaver series 9000 (S9xxx)
          • и S9000 Prestige (SP98xx)
          Количество бритвенных головок в наборе
          3

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