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    BASS+

    Стереогарнитура Bluetooth

    SHB3075BL/00
    Общая оценка / 5
    • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.
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      BASS+ Стереогарнитура Bluetooth

      SHB3075BL/00
      Общая оценка / 5

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ в стильном и изящном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      BASS+ Стереогарнитура Bluetooth

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ в стильном и изящном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ в стильном и изящном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      BASS+ Стереогарнитура Bluetooth

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ в стильном и изящном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

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        BASS+

        BASS+

        Стереогарнитура Bluetooth

        Итого:

        BASS+. Почувствуйте мощность звука.

        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Накладные
        • Мягкие амбушюры
        • Компактно складываются
        Аккумулятор обеспечивает до 12 часов прослушивания

        Аккумулятор обеспечивает до 12 часов прослушивания

        12 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.

        32-мм излучатели

        32-мм излучатели

        Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.

        Оголовье и чашки наушников регулируются для комфортной посадки

        Оголовье и чашки наушников регулируются для комфортной посадки

        Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.

        Насладитесь глубокими и мощными басами

        Насладитесь глубокими и мощными басами

        Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

        Беспроводная технология Bluetooth

        Беспроводная технология Bluetooth

        Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.

        Плоская складная конструкция для удобной переноски

        Плоская складная конструкция для удобной переноски

        Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.

        Удобство совершения вызовов по громкой связи

        Удобство совершения вызовов по громкой связи

        Удобство совершения вызовов по громкой связи благодаря микрофону и поддержке Bluetooth® 4.1

        Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

        Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

        Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.

        Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

        Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

        Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники BASS+ блокируют внешние шумы и обеспечивают отличную звукоизоляцию для высокого качества звучания.

        Зарядный кабель USB

        Зарядный кабель USB

        Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.

        Элементы управления на чашках наушников для контроля вызовов, музыки и громкости

        Элементы управления на чашках наушников для контроля вызовов, музыки и громкости

        Кнопка управления на правой чашке позволяет управлять музыкой и вызовами простым нажатием.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          NdFeB
          Диапазон частот
          9–21 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Диаметр излучателя
          32 мм
          Максимальная входная мощность
          40 мВт
          Чувствительность
          103 дБ
          Тип
          динамический

        • Подключения

          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версия Bluetooth
          4.1
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Распределение вызовов
          • удержание вызова
          • Переключение между 2 вызовами
          • Ответить/Завершить разговор
          • Отключение микрофона
          • Сбросить вызов
          • Переключение между разговором и музыкой

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          Да
          Кабель USB
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Время нахождения в режиме ожидания
          166 ч*
          Время разговора
          12 ч*
          Bремя воспроизведения музыки
          12*  ч

        • Дизайн

          цвет
          Синий

        • Габариты изделия

          высота
          18,5  см
          ширина
          13,5  см
          Глубина
          4  см
          высота
          7,3  (дюймы)
          ширина
          5,3  (дюймы)
          Глубина
          1,6  (дюймы)
          Вес
          0,132  кг
          Вес
          0,291  фунта

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба
          Количество изделий в упаковке
          1
          высота
          22,5  см
          ширина
          19,5  см
          Глубина
          4,8  см
          высота
          8,9  (дюймы)
          ширина
          7,7  (дюймы)
          Глубина
          1,9  (дюймы)
          Вес брутто
          0,264  кг
          Вес нетто
          0,153  кг
          Вес упаковки
          0,111  кг
          Вес брутто
          0,582  фунта
          Вес нетто
          0,337  фунта
          Вес упаковки
          0,245  фунта
          EAN
          69 25970 71296 5

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          21,2  см
          ширина
          16,5  см
          высота
          24  см
          Длина
          8,3  (дюймы)
          ширина
          6,5  (дюймы)
          высота
          9,4  (дюймы)
          Вес брутто
          0,98  кг
          Вес нетто
          0,459  кг
          Вес упаковки
          0,521  кг
          Вес брутто
          2,161  фунта
          Вес нетто
          1,012  фунта
          Вес упаковки
          1,149  фунта
          GTIN
          1 69 25970 71296 2

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