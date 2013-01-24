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BASS+

Гарнитура Bluetooth

SHB3175WT/00
Общая оценка / 5
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.
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    BASS+ Гарнитура Bluetooth

    SHB3175WT/00
    Общая оценка / 5

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ в стильном и прочном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные полноразмерные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

    BASS+ Гарнитура Bluetooth

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ в стильном и прочном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные полноразмерные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ в стильном и прочном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные полноразмерные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

    BASS+ Гарнитура Bluetooth

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ в стильном и прочном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные полноразмерные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

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      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Полноразмерные
      • Мягкие амбушюры
      • Компактная складная конструкция
      40-мм излучатели с неодимовыми магнитами

      40-мм излучатели с неодимовыми магнитами

      40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для глубоких и насыщенных басов

      Идеальная посадка

      Идеальная посадка

      Поворачивающиеся чашки наушников и регулируемое оголовье обеспечивают идеальную посадку.

      Насладитесь глубокими и насыщенными басами

      Насладитесь глубокими и насыщенными басами

      Мощные басы откроют новое звучание любимой музыки. Оцените компактный дизайн и раскройте уникальный секрет фирменного звучания наушников BASS+ — басовое отверстие и специально настроенные излучатели, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты. Отдельный акустический объем обеспечивает стабильную и качественную передачу басов в любых условиях.

      Беспроводная технология Bluetooth

      Беспроводная технология Bluetooth

      Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.

      Элементы управления на чашках наушников для контроля вызовов, музыки и громкости

      Элементы управления на чашках наушников для контроля вызовов, музыки и громкости

      Кнопка управления на правой чашке позволяет управлять музыкой и вызовами простым нажатием.

      Складываются в компактную конструкцию для удобства хранения и переноски

      Складываются в компактную конструкцию для удобства хранения и переноски

      Уникальная компактная складная конструкция удобна в дороге. Наушники можно компактно сложить в двух положениях для удобства хранения и переноски.

      Зарядный кабель USB

      Зарядный кабель USB

      Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.

      Аккумулятор обеспечивает до 12 часов прослушивания

      Аккумулятор обеспечивает до 12 часов прослушивания

      12 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.

      Удобство совершения вызовов по громкой связи

      Удобство совершения вызовов по громкой связи

      Удобство совершения вызовов по громкой связи благодаря микрофону и поддержке Bluetooth® 4.1

      Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

      Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

      Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.

      Отличная звукоизоляция

      Закрытая акустическая конструкция блокирует внешние шумы и оптимизирует качество звучания.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Кабель USB
        Да

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Версия Bluetooth
        4.1

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Распределение вызовов
        • Ответить/Завершить разговор
        • Отключение микрофона
        • Сбросить вызов
        • Переключение между 2 вызовами
        • Переключение между разговором и музыкой

      • Питание

        Время воспроизведения музыки
        12*  ч
        Время нахождения в режиме ожидания
        166 ч*
        Время разговора
        12 ч*
        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Перезарядка
        Да

      • Звук

        Частотный диапазон
        8–21 500 Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        40 мВт
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Чувствительность
        104 дБ
        Акустическая система
        Закрытая

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 51613 99169 5
        Глубина
        5,7  см
        Глубина
        2,2  (дюймы)
        Вес брутто
        0,335  кг
        Вес брутто
        0,739  фунта
        высота
        8,9  (дюймы)
        высота
        22,5  см
        Вес нетто
        0,224  кг
        Вес нетто
        0,494  фунта
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,111  кг
        Вес упаковки
        0,245  фунта
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        19,5  см
        ширина
        7,7  (дюймы)

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        2,681  фунта
        Вес брутто
        1,216  кг
        GTIN
        1 69 51613 99169 2
        высота
        24  см
        высота
        9,4  (дюймы)
        Длина
        21,2  см
        Длина
        8,3  (дюймы)
        Вес нетто
        1,481  фунта
        Вес нетто
        0,672  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        1,199  фунта
        Вес упаковки
        0,544  кг
        ширина
        19,1  см
        ширина
        7,5  (дюймы)

      • Габариты изделия

        Глубина
        4,6  см
        Глубина
        1,8  (дюймы)
        высота
        7,3  (дюймы)
        высота
        18,5  см
        Вес
        0,419  фунта
        Вес
        0,19  кг
        ширина
        19  см
        ширина
        7,5  (дюймы)

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