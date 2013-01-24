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    Гарнитура Bluetooth

    SHB3175WT/00
    Общая оценка / 5
    • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.
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      Гарнитура Bluetooth

      SHB3175WT/00
      Общая оценка / 5

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ в стильном и прочном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные полноразмерные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура Bluetooth

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ в стильном и прочном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные полноразмерные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ в стильном и прочном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные полноразмерные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура Bluetooth

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ в стильном и прочном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные полноразмерные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

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        Гарнитура Bluetooth

        Итого:

        BASS+. Почувствуйте мощность звука.

        • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Полноразмерные
        • Мягкие амбушюры
        • Компактная складная конструкция
        40-мм излучатели с неодимовыми магнитами

        40-мм излучатели с неодимовыми магнитами

        40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для глубоких и насыщенных басов

        Идеальная посадка

        Идеальная посадка

        Поворачивающиеся чашки наушников и регулируемое оголовье обеспечивают идеальную посадку.

        Насладитесь глубокими и насыщенными басами

        Насладитесь глубокими и насыщенными басами

        Мощные басы откроют новое звучание любимой музыки. Оцените компактный дизайн и раскройте уникальный секрет фирменного звучания наушников BASS+ — басовое отверстие и специально настроенные излучатели, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты. Отдельный акустический объем обеспечивает стабильную и качественную передачу басов в любых условиях.

        Беспроводная технология Bluetooth

        Беспроводная технология Bluetooth

        Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.

        Элементы управления на чашках наушников для контроля вызовов, музыки и громкости

        Элементы управления на чашках наушников для контроля вызовов, музыки и громкости

        Кнопка управления на правой чашке позволяет управлять музыкой и вызовами простым нажатием.

        Складываются в компактную конструкцию для удобства хранения и переноски

        Складываются в компактную конструкцию для удобства хранения и переноски

        Уникальная компактная складная конструкция удобна в дороге. Наушники можно компактно сложить в двух положениях для удобства хранения и переноски.

        Зарядный кабель USB

        Зарядный кабель USB

        Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.

        Аккумулятор обеспечивает до 12 часов прослушивания

        Аккумулятор обеспечивает до 12 часов прослушивания

        12 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.

        Удобство совершения вызовов по громкой связи

        Удобство совершения вызовов по громкой связи

        Удобство совершения вызовов по громкой связи благодаря микрофону и поддержке Bluetooth® 4.1

        Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

        Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

        Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.

        Отличная звукоизоляция

        Закрытая акустическая конструкция блокирует внешние шумы и оптимизирует качество звучания.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          Да
          Кабель USB
          Да

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Версия Bluetooth
          4.1

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Распределение вызовов
          • Ответить/Завершить разговор
          • Отключение микрофона
          • Сбросить вызов
          • Переключение между 2 вызовами
          • Переключение между разговором и музыкой

        • Дизайн

          цвет
          Белый

        • Питание

          Время воспроизведения музыки
          12*  ч
          Время нахождения в режиме ожидания
          166 ч*
          Время разговора
          12 ч*
          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Перезарядка
          Да

        • Звук

          Частотный диапазон
          8–21 500 Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          40 мВт
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Чувствительность
          104 дБ
          Акустическая система
          Закрытая

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          2,681  фунта
          Вес брутто
          1,216  кг
          GTIN
          1 69 51613 99169 2
          высота
          24  см
          высота
          9,4  (дюймы)
          Длина
          21,2  см
          Длина
          8,3  (дюймы)
          Вес нетто
          1,481  фунта
          Вес нетто
          0,672  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          1,199  фунта
          Вес упаковки
          0,544  кг
          ширина
          19,1  см
          ширина
          7,5  (дюймы)

        • Размеры упаковки

          EAN
          69 51613 99169 5
          Глубина
          5,7  см
          Глубина
          2,2  (дюймы)
          Вес брутто
          0,335  кг
          Вес брутто
          0,739  фунта
          высота
          8,9  (дюймы)
          высота
          22,5  см
          Вес нетто
          0,224  кг
          Вес нетто
          0,494  фунта
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,111  кг
          Вес упаковки
          0,245  фунта
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          19,5  см
          ширина
          7,7  (дюймы)

        • Габариты изделия

          Глубина
          4,6  см
          Глубина
          1,8  (дюймы)
          высота
          7,3  (дюймы)
          высота
          18,5  см
          Вес
          0,419  фунта
          Вес
          0,19  кг
          ширина
          19  см
          ширина
          7,5  (дюймы)

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