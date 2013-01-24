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    Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB4305WT/00
    Общая оценка / 5
    • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.
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      NULL Беспроводные наушники Bluetooth®

      SHB4305WT/00
      Общая оценка / 5

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Компактный дизайн и поистине мощный звук. Bluetooth-наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и удобство беспроводного использования, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      NULL Беспроводные наушники Bluetooth®

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Компактный дизайн и поистине мощный звук. Bluetooth-наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и удобство беспроводного использования, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием. Узнать обо всех преимуществах

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Компактный дизайн и поистине мощный звук. Bluetooth-наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и удобство беспроводного использования, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      NULL Беспроводные наушники Bluetooth®

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Компактный дизайн и поистине мощный звук. Bluetooth-наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и удобство беспроводного использования, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники Bluetooth®

        Итого:

        BASS+. Почувствуйте мощность звука.

        • 12,2-мм излучатели, закрытое оформление
        • Вкладыши
        • Время воспроизведения — 6 часов
        • Невероятный комфорт
        Мощные 12,2-мм излучатели

        Мощные 12,2-мм излучатели

        Глубокий и насыщенный бас для максимального чувства ритма. Воспроизведение эффектных низких частот благодаря мощным 12,2-мм излучателям в сочетании с изящным, компактным корпусом.

        Аккумулятор обеспечивает до 6 часов прослушивания

        Аккумулятор обеспечивает до 6 часов прослушивания

        6 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.

        Беспроводная технология Bluetooth

        Беспроводная технология Bluetooth

        Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.

        Эргономичный дизайн для максимального комфорта

        Эргономичный дизайн для максимального комфорта

        Эргономичный дизайн с овальными и изогнутыми звуковыми трубками для удобной и естественной посадки. Вы можете слушать музыку на протяжении нескольких часов без остановки с ощущением полного комфорта.

        Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

        Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

        Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

        Крепления в форме крыла для надежной посадки

        Крепления в форме крыла для надежной посадки

        Благодаря креплениям в форме крыла наушники лучше прилегают к уху и не выпадают.

        Отличная звукоизоляция

        Отличная звукоизоляция

        Вкладыши обеспечивают оптимальную пассивную шумоизоляцию, а превосходная посадка гарантирует качественное воспроизведение музыки.

        Насладитесь глубокими и мощными басами

        Насладитесь глубокими и мощными басами

        Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

        Зарядный кабель USB

        Зарядный кабель USB

        Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.

        Невесомая конструкция без проводов

        Невесомая конструкция без проводов

        Эти беспроводные наушники-вкладыши с невероятно легкой, невесомой конструкцией дарят свободу перемещения.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Сопротивление
          32 Ом
          Диаметр излучателя
          12,2 мм
          Частотный диапазон
          9–21 000 Гц
          Максимальная входная мощность
          30 мВт
          Чувствительность
          107  дБ
          Диафрагма
          ПЭТ

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версия Bluetooth
          4.1
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Управление вызовами
          • Прием/завершение вызова
          • Повторный набор последнего номера
          • Отключение микрофона
          • Отклонить вызов

        • Аксессуары

          Кабель USB
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Перезарядка
          Да
          Время нахождения в режиме ожидания
          110 ч*
          Время разговора
          5,5 ч*
          Время воспроизведения музыки
          6*  ч

        • Дизайн

          цвет
          Белый

        • Габариты изделия

          высота
          2  см
          ширина
          10  см
          Глубина
          4  см
          Вес
          0,016  кг

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          высота
          17,5  см
          ширина
          9,5  см
          Глубина
          3,2  см
          Вес брутто
          0,073  кг
          Вес нетто
          0,035  кг
          Вес упаковки
          0,038  кг
          EAN
          69 51613 99153 4
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          19  см
          ширина
          11,6  см
          высота
          13,3  см
          Вес брутто
          0,31  кг
          Вес упаковки
          0,205  кг
          GTIN
          1 69 51613 99153 1
          Вес нетто
          0,105  кг

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