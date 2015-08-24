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    Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB5850BK/00
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      Беспроводные наушники Bluetooth®

      SHB5850BK/00
      Общая оценка / 5

      Глубокие басы, где бы вы ни находились

      Компактные наушники Bluetooth® SHB5850 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах

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      Беспроводные наушники Bluetooth®

      Глубокие басы, где бы вы ни находились

      Компактные наушники Bluetooth® SHB5850 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники Bluetooth®

        Беспроводные наушники Bluetooth®

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        Глубокие басы, где бы вы ни находились

        Беспроводная конструкция, превосходный звук и идеальная посадка

        • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Вкладыши
        Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.

        Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

        Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

        В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

        Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

        Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

        Компактные и эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый звук и мощные басы, чтобы вы могли всегда наслаждаться музыкой в высоком качестве.

        Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

        Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

        В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная конструкция подходит для уха любой формы и обеспечивает идеальную посадку и комфорт для длительного прослушивания любимой музыки.

        Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум

        Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум

        Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум, а благодаря полузакрытому оформлению усиливается звучание басов.

        Беспроводное управление музыкой и вызовами

        Беспроводное управление музыкой и вызовами

        Выполните сопряжение устройства с наушниками через Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком и совершения вызовов в беспроводном режиме. Переключайте композиции и отвечайте на вызовы с помощью удобного пульта управления.

        Неспутывающийся плоский кабель для удобного прослушивания в дороге

        Нескользящий плоский кабель не спутывается.

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Частотный диапазон
          10–21 000 Гц
          Улучшение звука
          • Эхоконтроль
          • Шумоподавление
          Диаметр излучателя
          8,6 мм
          Диафрагма
          ПЭТ
          Сопротивление
          16 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          Медь
          Максимальная входная мощность
          20 мВт
          Чувствительность
          107  дБ

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          4.1
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Внешняя упаковка

          Длина
          11  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          ширина
          10.7  см
          Вес брутто
          0.26  кг
          высота
          19  см
          GTIN
          1 69 25970 71209 2
          Вес нетто
          0.075  кг
          Вес упаковки
          0.185  кг

        • Комфорт

          Распределение вызовов
          • Ответить/Завершить разговор
          • Сбросить вызов
          • Повторный набор последнего номера
          • удержание вызова
          • Переключение между разговором и музыкой
          Регулировка громкости
          Да

        • Мощность

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Время воспроизведения музыки
          7*  часов
          Время нахождения в режиме ожидания
          150 ч*
          Время разговора
          7*

        • Размеры упаковки

          высота
          17.3  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          9.5  см
          Глубина
          3  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          69 25970 71209 5
          Вес брутто
          0.065  кг
          Вес нетто
          0.025  кг
          Вес упаковки
          0.04  кг

        • Габариты изделия

          Длина кабеля
          0  см
          высота
          2.31  см
          ширина
          1.61  см
          Глубина
          1.6  см
          Вес
          0.012  кг

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          В комплекте
          Кабель USB
          Комплект для зарядки

        • Дизайн

          цвет
          Черный

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