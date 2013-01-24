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    Набор аксессуаров для ноутбука

    SHB6111/10
    Общая оценка / 5
    • Беспроводная музыка и общение через Интернет Беспроводная музыка и общение через Интернет Беспроводная музыка и общение через Интернет
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      Bluetooth

      Набор аксессуаров для ноутбука

      SHB6111/10
      Общая оценка / 5

      Беспроводная музыка и общение через Интернет

      Насладитесь беспроводной музыкой, видео и телефонной связью VoIP с компьютера в цифровом качестве стереозвучания с 32-мм излучателями с неодимовыми магнитами. Регулируемый шейный обод OptiFit очень удобен при ношении. Усовершенствуйте свой компьютер с помощью входящего в комплект USB Bluetooth адаптера.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Беспроводная музыка и общение через Интернет

      Насладитесь беспроводной музыкой, видео и телефонной связью VoIP с компьютера в цифровом качестве стереозвучания с 32-мм излучателями с неодимовыми магнитами. Регулируемый шейный обод OptiFit очень удобен при ношении. Усовершенствуйте свой компьютер с помощью входящего в комплект USB Bluetooth адаптера.

      Беспроводная музыка и общение через Интернет

      Насладитесь беспроводной музыкой, видео и телефонной связью VoIP с компьютера в цифровом качестве стереозвучания с 32-мм излучателями с неодимовыми магнитами. Регулируемый шейный обод OptiFit очень удобен при ношении. Усовершенствуйте свой компьютер с помощью входящего в комплект USB Bluetooth адаптера.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Набор аксессуаров для ноутбука

      Беспроводная музыка и общение через Интернет

      Насладитесь беспроводной музыкой, видео и телефонной связью VoIP с компьютера в цифровом качестве стереозвучания с 32-мм излучателями с неодимовыми магнитами. Регулируемый шейный обод OptiFit очень удобен при ношении. Усовершенствуйте свой компьютер с помощью входящего в комплект USB Bluetooth адаптера.

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        Итого:

        Беспроводная музыка и общение через Интернет

        Для компьютерной музыки и VoIP

        USB Bluetooth адаптер для голоса/музыки входит в комплект

        Прилагаемый адаптер USB Bluetooth добавляет беспроводные технологии Bluetooth к компьютеру или ноутбуку. Благодаря этому можно слушать музыку с компьютера или использовать беспроводной телефон VoIP. Адаптер поставляется со всем необходимым программным обеспечением, поэтому нет необходимостит устанавливать программное обеспечение на компьютере.

        FullSound — улучшенное звучание музыки

        Что такое музыка без сердца и души? В процессе записи и сжатия цифровой музыки детали и динамика живой музыки теряются. FullSound — это интеллектуальный алгоритм на основе мощного чипа внутри гарнитуры. Он улучшает качество цифровых аудиофайлов и восстанавливает исходную динамику, стереоэффекты, низкие и высокие частоты, обеспечивая превосходное детальное звучание без искажений. Функция FullSound активирована изначально и может быть выключена.

        Технология EverClear — всегда чистый звук

        Телефонные разговоры часто проходят в шумной обстановке, что вызывает трудности понимания собеседника. Эта гарнитура оснащена системой цифровой фильтрации шумов Everclear, что обеспечивает передачу и получение кристально четкого голоса. Гарнитура автоматически распознает шумную обстановку и соответственно регулирует уровень громкости.

        Bluetooth® Stereo (совместимый A2DP)

        Это устройство Philips полностью поддерживает профиль Bluetooth Stereo (A2DP). Совместимость с профилем A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) позволяет получать стереомузыку на гарнитуру от любого устройства Bluetooth, поддерживающего A2DP. Поэтому гарнитуру можно использовать с любым совместимым мобильным телефоном, компьютером, адаптером Bluetooth, плеером MP3 и т.п., которые поддерживают А2DP.

        Соответствует Bluetooth HSP/HFP — универсален

        Технология Bluetooth освобождает от кабелей. Bluetooth является международным стандартом, и устройства Bluetooth различных производителей могут взаимодействовать, используя общие профили.Профили Bluetooth HSP (Handset Profile) и HFP (Handsfree Profile) необходимы для обычной работы гарнитуры Bluetooth. Если ваш мобильный телефон поддерживает HSP или HFP (как практически все телефоны с Bluetooth), гарнитура будет выполнять эти функции. Наименование торгового знака Bluetooth и логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих торговых марок Koninklijke Philips Electronics N.V. лицензировано.

        Шейный обод OptiFit

        Благодаря шейному ободу OptiFit можно с легкостью настроить гарнитуру для удобного ношения в индивидуальном стиле. Обод оснащен гибким шарниром и регулируемыми мягкими петлевыми креплениями, и помогает установить излучатели под оптимальным углом для получения идеального звука.

        SwitchStream — ни один вызов и ни одна нота не будут пропущены.

        Благодаря SwitchStream при поступлении вызова на ваш телефон с поддержкой Bluetooth вы услышите в беспроводных наушниках Philips соответствующий сигнал. С помощью гарнитуры можно ответить на вызов, а по окончании разговора вернуться к прослушиванию музыки. Ни один вызов и ни одна нота не будут пропущены.

        Технические характеристики

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • Громкая связь
          • Гарнитура
          Версия Bluetooth
          2.0+EDR
          Наибольший радиус действия
          до 33 футов / 10  м

        • Функции управления

          Распределение вызовов
          • Переключение между разговором и музыкой
          • Ответить/Завершить разговор
          • Сбросить вызов
          • Голосовой набор
          • Повторный набор последнего номера
          • Переадресация вызова
          • Отключение микрофона
          Регулировка громкости
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Перезарядка
          Да
          Вес батареи
          8,8 г
          Bремя воспроизведения музыки
          14  ч
          Время нахождения в режиме ожидания
          300 ч.
          Время разговора
          14 ч.

        • Звук

          Тип магнита
          Неодимовый
          Диаметр излучателя
          32 мм

        • Аксессуары

          Краткое руководство
          Краткое руководство

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          1,1292  кг
          Высота
          23  см
          Длина
          19,2  см
          Вес нетто
          0,4458  кг
          Вес упаковки
          0,6834  кг
          Ширина
          18,4  см
          EAN
          87 12581 42550 0
          Количество потребительских упаковок
          3

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          5,038  кг
          Высота
          48  см
          Длина
          39,3  см
          Вес нетто
          1,7832  кг
          Вес упаковки
          3,2548  кг
          Ширина
          21  см
          EAN
          87 12581 42549 4
          Количество потребительских упаковок
          12

        • Размеры упаковки

          Глубина
          6  см
          Вес брутто
          0,3208  кг
          Высота
          24,5  см
          Вес нетто
          0,1486  кг
          Вес упаковки
          0,1722  кг
          Ширина
          17,6  см
          EAN
          87 12581 42548 7
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        • Габариты изделия

          Длина кабеля
          0  см
          Глубина
          5,5  см
          Высота
          15  см
          Вес
          0,0578  кг
          Ширина
          15  см

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