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Беспроводная музыка и общение через Интернет
Насладитесь беспроводной музыкой, видео и телефонной связью VoIP с компьютера в цифровом качестве стереозвучания с 32-мм излучателями с неодимовыми магнитами. Регулируемый шейный обод OptiFit очень удобен при ношении. Усовершенствуйте свой компьютер с помощью входящего в комплект USB Bluetooth адаптера.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная музыка и общение через Интернет
Насладитесь беспроводной музыкой, видео и телефонной связью VoIP с компьютера в цифровом качестве стереозвучания с 32-мм излучателями с неодимовыми магнитами. Регулируемый шейный обод OptiFit очень удобен при ношении. Усовершенствуйте свой компьютер с помощью входящего в комплект USB Bluetooth адаптера.
Беспроводная музыка и общение через Интернет
Насладитесь беспроводной музыкой, видео и телефонной связью VoIP с компьютера в цифровом качестве стереозвучания с 32-мм излучателями с неодимовыми магнитами. Регулируемый шейный обод OptiFit очень удобен при ношении. Усовершенствуйте свой компьютер с помощью входящего в комплект USB Bluetooth адаптера.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная музыка и общение через Интернет
Насладитесь беспроводной музыкой, видео и телефонной связью VoIP с компьютера в цифровом качестве стереозвучания с 32-мм излучателями с неодимовыми магнитами. Регулируемый шейный обод OptiFit очень удобен при ношении. Усовершенствуйте свой компьютер с помощью входящего в комплект USB Bluetooth адаптера.
Набор аксессуаров для ноутбука
Цена магазина Philips
Итого:
Прилагаемый адаптер USB Bluetooth добавляет беспроводные технологии Bluetooth к компьютеру или ноутбуку. Благодаря этому можно слушать музыку с компьютера или использовать беспроводной телефон VoIP. Адаптер поставляется со всем необходимым программным обеспечением, поэтому нет необходимостит устанавливать программное обеспечение на компьютере.
Что такое музыка без сердца и души? В процессе записи и сжатия цифровой музыки детали и динамика живой музыки теряются. FullSound — это интеллектуальный алгоритм на основе мощного чипа внутри гарнитуры. Он улучшает качество цифровых аудиофайлов и восстанавливает исходную динамику, стереоэффекты, низкие и высокие частоты, обеспечивая превосходное детальное звучание без искажений. Функция FullSound активирована изначально и может быть выключена.
Телефонные разговоры часто проходят в шумной обстановке, что вызывает трудности понимания собеседника. Эта гарнитура оснащена системой цифровой фильтрации шумов Everclear, что обеспечивает передачу и получение кристально четкого голоса. Гарнитура автоматически распознает шумную обстановку и соответственно регулирует уровень громкости.
Это устройство Philips полностью поддерживает профиль Bluetooth Stereo (A2DP). Совместимость с профилем A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) позволяет получать стереомузыку на гарнитуру от любого устройства Bluetooth, поддерживающего A2DP. Поэтому гарнитуру можно использовать с любым совместимым мобильным телефоном, компьютером, адаптером Bluetooth, плеером MP3 и т.п., которые поддерживают А2DP.
Технология Bluetooth освобождает от кабелей. Bluetooth является международным стандартом, и устройства Bluetooth различных производителей могут взаимодействовать, используя общие профили.Профили Bluetooth HSP (Handset Profile) и HFP (Handsfree Profile) необходимы для обычной работы гарнитуры Bluetooth. Если ваш мобильный телефон поддерживает HSP или HFP (как практически все телефоны с Bluetooth), гарнитура будет выполнять эти функции. Наименование торгового знака Bluetooth и логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих торговых марок Koninklijke Philips Electronics N.V. лицензировано.
Благодаря шейному ободу OptiFit можно с легкостью настроить гарнитуру для удобного ношения в индивидуальном стиле. Обод оснащен гибким шарниром и регулируемыми мягкими петлевыми креплениями, и помогает установить излучатели под оптимальным углом для получения идеального звука.
Благодаря SwitchStream при поступлении вызова на ваш телефон с поддержкой Bluetooth вы услышите в беспроводных наушниках Philips соответствующий сигнал. С помощью гарнитуры можно ответить на вызов, а по окончании разговора вернуться к прослушиванию музыки. Ни один вызов и ни одна нота не будут пропущены.
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Функции управления
Питание
Звук
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Внешняя упаковка
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