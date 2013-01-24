SwitchStream — ни один вызов и ни одна нота не будут пропущены.

Благодаря SwitchStream при поступлении вызова на ваш телефон с поддержкой Bluetooth вы услышите в беспроводных наушниках Philips соответствующий сигнал. С помощью гарнитуры можно ответить на вызов, а по окончании разговора вернуться к прослушиванию музыки. Ни один вызов и ни одна нота не будут пропущены.