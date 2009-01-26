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    Tapster

    Стереогарнитура Bluetooth

    SHB7110/10
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Сенсорное управление и беспроводное соединение Сенсорное управление и беспроводное соединение Сенсорное управление и беспроводное соединение
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      Bluetooth
    • Play Pause

      Tapster Стереогарнитура Bluetooth

      SHB7110/10
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Сенсорное управление и беспроводное соединение

      Оцените невероятное удобство и простоту использования стереонаушников-вкладышей Philips Tapster Bluetooth с сенсорным управлением. Наушники воспроизводят четкий естественный звук благодаря технологии FullSound, а технология Philips EverClear обеспечивает превосходную слышимость во время телефонных разговоров. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Tapster Стереогарнитура Bluetooth

      Сенсорное управление и беспроводное соединение

      Оцените невероятное удобство и простоту использования стереонаушников-вкладышей Philips Tapster Bluetooth с сенсорным управлением. Наушники воспроизводят четкий естественный звук благодаря технологии FullSound, а технология Philips EverClear обеспечивает превосходную слышимость во время телефонных разговоров. Узнать обо всех преимуществах

      Сенсорное управление и беспроводное соединение

      Оцените невероятное удобство и простоту использования стереонаушников-вкладышей Philips Tapster Bluetooth с сенсорным управлением. Наушники воспроизводят четкий естественный звук благодаря технологии FullSound, а технология Philips EverClear обеспечивает превосходную слышимость во время телефонных разговоров. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Tapster Стереогарнитура Bluetooth

      Сенсорное управление и беспроводное соединение

      Оцените невероятное удобство и простоту использования стереонаушников-вкладышей Philips Tapster Bluetooth с сенсорным управлением. Наушники воспроизводят четкий естественный звук благодаря технологии FullSound, а технология Philips EverClear обеспечивает превосходную слышимость во время телефонных разговоров. Узнать обо всех преимуществах

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        Tapster

        Tapster

        Стереогарнитура Bluetooth

        Итого:

        Сенсорное управление и беспроводное соединение

        Bluetooth Stereo и "свободные руки"

        • Сенсорное управление

        Сенсорное управление

        Управляйте гарнитурой при помощи простых прикосновений к поверхности — больше никаких неловких движений в поисках маленьких кнопок. Сенсоры и усовершенствованное ПО в гарнитуре Bluetooth фиксируют и распознают любое прикосновение. Например, скользящим движением пальцев по поверхности гарнитуры можно отрегулировать громкость; для ответа на вызов достаточно слегка прикоснуться к поверхности гарнитуры, а снимая гарнитуру, вы тем самым переводите активный вызов на телефон.

        FullSound — улучшенное звучание музыки

        Что такое музыка без сердца и души? В процессе записи и сжатия цифровой музыки детали и динамика живой музыки теряются. FullSound — это интеллектуальный алгоритм на основе мощного чипа внутри гарнитуры. Он улучшает качество цифровых аудиофайлов и восстанавливает исходную динамику, стереоэффекты, низкие и высокие частоты, обеспечивая превосходное детальное звучание без искажений. Функция FullSound активирована изначально и может быть выключена.

        Технология EverClear — всегда чистый звук

        Телефонные разговоры часто проходят в шумной обстановке, что вызывает трудности понимания собеседника. Эта гарнитура оснащена системой цифровой фильтрации шумов Everclear, что обеспечивает передачу и получение кристально четкого голоса. Гарнитура автоматически распознает шумную обстановку и соответственно регулирует уровень громкости.

        Конструкция Angled Аcoustic для исключительной шумоизоляции

        Основанная на глубоком понимании анатомического строения ушного канала, конструкция Angled Аcoustic регулирует угол между трубкой АС и ушным вкладышем в зависимости от индивидуальной формы ушного канала. Таким образом, звук поступает непосредственно в уши, а, кроме того, создается идеальная блокировка окружающих шумов, что позволяет прослушивать музыку при более низком уровне громкости.

        Соответствует Bluetooth HSP/HFP — универсален

        Технология Bluetooth освобождает от кабелей. Bluetooth является международным стандартом, и устройства Bluetooth различных производителей могут взаимодействовать, используя общие профили.Профили Bluetooth HSP (Handset Profile) и HFP (Handsfree Profile) необходимы для обычной работы гарнитуры Bluetooth. Если ваш мобильный телефон поддерживает HSP или HFP (как практически все телефоны с Bluetooth), гарнитура будет выполнять эти функции. Наименование торгового знака Bluetooth и логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих торговых марок Koninklijke Philips Electronics N.V. лицензировано.

        Bluetooth® Stereo (совместимый A2DP)

        Это устройство Philips полностью поддерживает профиль Bluetooth Stereo (A2DP). Совместимость с профилем A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) позволяет получать стереомузыку на гарнитуру от любого устройства Bluetooth, поддерживающего A2DP. Поэтому гарнитуру можно использовать с любым совместимым мобильным телефоном, компьютером, адаптером Bluetooth, плеером MP3 и т.п., которые поддерживают А2DP.

        Беспроводное управление вызовами

        Управляйте звонками, не используя мобильный телефон. Управление включает прием и отклонение вызовов, голосовой и повторный набор. Функции голосового и повторного набора должны поддерживаться вашим мобильным телефоном.

        Bluetooth обеспечивает беспроводное соединение и свободные руки

        Использование сотового телефона без гарнитуры может оказаться неудобным и небезопасным. Во многих странах это, к тому же, незаконно при управлении автомобилем. Проводная гарнитура "свободные руки" доставит множество хлопот с кабелями. Гарнитура Bluetooth заменяет кабельное соединение соединением Bluetooth короткого диапазона, поэтому и ваши руки останутся свободными, и ваша свобода перемещения не будет ограничена спутанным кабелем. Так как энергия, выделяемая гарнитурой гораздо ниже, чем выделяемая энергия мобильного телефона, Bluetooth еще и снижает возможный риск заболеваний, связанных с излучением мобильных телефонов.

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • режим Handsfree
          • гарнитура
          Версия Bluetooth
          2.1+EDR

        • Звук

          Тип магнита
          Неодимовый
          Диаметр излучателя
          8,6  миллиметра
          Улучшение звука
          • FullSound
          • Эхоконтроль
          • Шумоподавление
          Частотный диапазон
          20 - 20 000  Гц

        • Комфорт

          Управление вызовами
          • Переключение между разговором и музыкой
          • Прием/завершение вызова
          • Отклонить вызов
          • Голосовой набор
          • Повторный набор последнего номера
          • Переадресация вызова
          Регулировка громкости
          Да

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Чехол для транспортировки
          • Крепление-крючок (дополнительно)
          • зарядное устройство

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Перезарядка
          Да
          Адаптер переменного и постоянного тока
          в комплекте
          Bремя воспроизведения музыки
          7  часов
          Время разговора
          до 7  часов
          Время нахождения в режиме ожидания
          до 150  часов
          Вес батареи
          13,6  г

        • Эко-характеристики

          Припой в изделии не содержит свинца
          Да

        • Внутренняя упаковка

          EAN
          87 12581 39574 2
          Количество потребительских упаковок
          3
          высота
          17,8  см
          Длина
          20,8  см
          ширина
          16,8  см
          Вес брутто
          1,3375  кг
          Вес нетто
          0,465  кг
          Вес упаковки
          0,8725  кг

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 39573 5
          Количество потребительских упаковок
          12
          высота
          39,2  см
          Длина
          35,4  см
          ширина
          29,8  см
          Вес брутто
          5,87  кг
          Вес нетто
          1,86  кг
          Вес упаковки
          4,01  кг

        • Размеры упаковки

          EAN
          87 12581 35997 3
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Коробка с окошком
          высота
          18,6  см
          Глубина
          8,5  см
          ширина
          15,6  см
          Вес брутто
          0,3845  кг
          Вес нетто
          0,155  кг
          Вес упаковки
          0,2295  кг

        • Габариты изделия

          Глубина
          3  см
          высота
          3,65  см
          ширина
          3,65  см
          Вес
          0,024  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Дорожный футляр
        • Дополнительные заушные крепления
        • Резиновые насадки 3-х размеров
        • Адаптер для Европы и Великобритании
        • Краткое руководство
        • Руководство пользователя на CD

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