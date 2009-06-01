FullSound — улучшенное звучание музыки

Что такое музыка без сердца и души? В процессе записи и сжатия цифровой музыки детали и динамика живой музыки теряются. FullSound — это интеллектуальный алгоритм на основе мощного чипа внутри гарнитуры. Он улучшает качество цифровых аудиофайлов и восстанавливает исходную динамику, стереоэффекты, низкие и высокие частоты, обеспечивая превосходное детальное звучание без искажений. Функция FullSound активирована изначально и может быть выключена.