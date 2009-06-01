Другие продукты в комплекте
- Аудиокабель 3,5 мм
- SHB9000 зарядный кабель USB
- Руководство пользователя на CD
- Защитный чехол
- Краткое руководство для SHB9000
Чистый звук беспроводной системы
Оцените преимущества звука беспроводной системы за счет акустически настроенных корпусов АС, запатентованного алгоритма улучшения качества звука FullSound, а также встроенной технологии шумоподавления и снижения эха. Великолепное звучание и комфорт в наилучшем сочетании. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистый звук беспроводной системы
Оцените преимущества звука беспроводной системы за счет акустически настроенных корпусов АС, запатентованного алгоритма улучшения качества звука FullSound, а также встроенной технологии шумоподавления и снижения эха. Великолепное звучание и комфорт в наилучшем сочетании. Узнать обо всех преимуществах
Чистый звук беспроводной системы
Оцените преимущества звука беспроводной системы за счет акустически настроенных корпусов АС, запатентованного алгоритма улучшения качества звука FullSound, а также встроенной технологии шумоподавления и снижения эха. Великолепное звучание и комфорт в наилучшем сочетании. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистый звук беспроводной системы
Оцените преимущества звука беспроводной системы за счет акустически настроенных корпусов АС, запатентованного алгоритма улучшения качества звука FullSound, а также встроенной технологии шумоподавления и снижения эха. Великолепное звучание и комфорт в наилучшем сочетании. Узнать обо всех преимуществах
Стереогарнитура Bluetooth
Итого:
Технология Bluetooth освобождает от кабелей. Bluetooth является международным стандартом, и устройства Bluetooth различных производителей могут взаимодействовать, используя общие профили.Профили Bluetooth HSP (Handset Profile) и HFP (Handsfree Profile) необходимы для обычной работы гарнитуры Bluetooth. Если ваш мобильный телефон поддерживает HSP или HFP (как практически все телефоны с Bluetooth), гарнитура будет выполнять эти функции. Наименование торгового знака Bluetooth и логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих торговых марок Koninklijke Philips Electronics N.V. лицензировано.
Это устройство Philips полностью поддерживает профиль Bluetooth Stereo (A2DP). Совместимость с профилем A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) позволяет получать стереомузыку на гарнитуру от любого устройства Bluetooth, поддерживающего A2DP. Поэтому гарнитуру можно использовать с любым совместимым мобильным телефоном, компьютером, адаптером Bluetooth, плеером MP3 и т.п., которые поддерживают А2DP.
Что такое музыка без сердца и души? В процессе записи и сжатия цифровой музыки детали и динамика живой музыки теряются. FullSound — это интеллектуальный алгоритм на основе мощного чипа внутри гарнитуры. Он улучшает качество цифровых аудиофайлов и восстанавливает исходную динамику, стереоэффекты, низкие и высокие частоты, обеспечивая превосходное детальное звучание без искажений. Функция FullSound активирована изначально и может быть выключена.
Управляйте звонками, не используя мобильный телефон. Управление включает прием и отклонение вызовов, голосовой и повторный набор. Функции голосового и повторного набора должны поддерживаться вашим мобильным телефоном.
Телефонные разговоры часто проходят в шумной обстановке, что вызывает трудности понимания собеседника. Эта гарнитура оснащена системой цифровой фильтрации шумов Everclear, что обеспечивает передачу и получение кристально четкого голоса. Гарнитура автоматически распознает шумную обстановку и соответственно регулирует уровень громкости.
Стереогарнитура Bluetooth от Philips обеспечивает превосходное звучание — так зачем же использовать ее только с беспроводными устройствами Bluetooth? С помощью прилагаемого линейного кабеля (3,5 мм) подключите гарнитуру к разъему для наушников (3,5 мм) на плеере — и вы получите высококачественные наушники для музыкального плеера без Bluetooth!
Благодаря SwitchStream при поступлении вызова на ваш телефон с поддержкой Bluetooth вы услышите в беспроводных наушниках Philips соответствующий сигнал. С помощью гарнитуры можно ответить на вызов, а по окончании разговора вернуться к прослушиванию музыки. Ни один вызов и ни одна нота не будут пропущены.
Подключения
Звук
Функции управления
Аксессуары
Питание
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
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