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Чистый звук — с кабелем или без
Гарнитура SHB9100, которая оснащена высококачественными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и цифровой обработкой звука, воспроизводит идеально чистый звук и насыщенные басы. Роскошная конструкция вращающихся чашек FloatingCushions позволит в полной мере насладиться музыкой, будь то проводное или беспроводное воспроизведение. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистый звук — с кабелем или без
Гарнитура SHB9100, которая оснащена высококачественными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и цифровой обработкой звука, воспроизводит идеально чистый звук и насыщенные басы. Роскошная конструкция вращающихся чашек FloatingCushions позволит в полной мере насладиться музыкой, будь то проводное или беспроводное воспроизведение. Узнать обо всех преимуществах
Чистый звук — с кабелем или без
Гарнитура SHB9100, которая оснащена высококачественными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и цифровой обработкой звука, воспроизводит идеально чистый звук и насыщенные басы. Роскошная конструкция вращающихся чашек FloatingCushions позволит в полной мере насладиться музыкой, будь то проводное или беспроводное воспроизведение. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистый звук — с кабелем или без
Гарнитура SHB9100, которая оснащена высококачественными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и цифровой обработкой звука, воспроизводит идеально чистый звук и насыщенные басы. Роскошная конструкция вращающихся чашек FloatingCushions позволит в полной мере насладиться музыкой, будь то проводное или беспроводное воспроизведение. Узнать обо всех преимуществах
Стереогарнитура Bluetooth
Цена магазина Philips
Итого:
Глубокие басы благодаря высококачественным излучателям и цифровой обработке звука.
Неодим — это плотный, но очень прочный магнитный материал. Неодим создает сильное магнитное поле для улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания. Точно настроенные 40-мм неодимовые излучатели обеспечивают чистоту, проработанность и реалистичность звука.
Гарнитура Philips оснащена мягкими и удобными полноразмерными амбушюрами из искусственной кожи, которые так мягко облегают уши, что вы их просто не почувствуете! Идеально сидят на голове любого размера и формы и изолируют внешние шумы, чтобы вы могли полностью погрузиться в музыку и слушать ее часами.
Инновационный дизайн FloatingCushion без использования традиционных шарниров позволяет легко и быстро регулировать положение амбушюр во всех направлениях, при этом оголовье автоматически подстраивается под ваши контуры головы. В итоге наушники оптимальным образом лежат по форме головы и ушей и плотно удерживаются на месте.
Технология Bluetooth — отличный выбор для тех, кто хочет непрерывно слушать музыку и при этом легко переключаться между воспроизведением аудиокомпозиций и вызовами. Для прослушивания любимых хитов просто подключите гарнитуру Philips к смартфону или планшету с поддержкой Bluetooth. Чтобы уменьшить громкость или приостановить воспроизведение при входящем/исходящем вызове, просто коснитесь элемента управления на наушниках.
Воспроизводите музыку без проводов через Bluetooth или с помощью разъема 3,5 мм — откройте невероятные возможности с новой гарнитурой Bluetooth! Просто подключите гарнитуру к любому устройству с поддержкой Bluetooth и наслаждайтесь кристальной четкостью звука в беспроводном режиме. Вы также можете оценить глубокое и насыщенное звучание, подключив кабель к разъему 3,5 мм. Выбор за вами!
Подключения
Питание
Звук
Комфорт
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Габариты изделия