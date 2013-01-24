Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Стереогарнитура Bluetooth

    SHB9100RD/00
    Общая оценка / 5
    • Чистый звук — с кабелем или без Чистый звук — с кабелем или без Чистый звук — с кабелем или без
      -{discount-value}

      Стереогарнитура Bluetooth

      SHB9100RD/00
      Общая оценка / 5

      Чистый звук — с кабелем или без

      Гарнитура SHB9100, которая оснащена высококачественными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и цифровой обработкой звука, воспроизводит идеально чистый звук и насыщенные басы. Роскошная конструкция вращающихся чашек FloatingCushions позволит в полной мере насладиться музыкой, будь то проводное или беспроводное воспроизведение. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Стереогарнитура Bluetooth

      Чистый звук — с кабелем или без

      Гарнитура SHB9100, которая оснащена высококачественными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и цифровой обработкой звука, воспроизводит идеально чистый звук и насыщенные басы. Роскошная конструкция вращающихся чашек FloatingCushions позволит в полной мере насладиться музыкой, будь то проводное или беспроводное воспроизведение. Узнать обо всех преимуществах

      Чистый звук — с кабелем или без

      Гарнитура SHB9100, которая оснащена высококачественными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и цифровой обработкой звука, воспроизводит идеально чистый звук и насыщенные басы. Роскошная конструкция вращающихся чашек FloatingCushions позволит в полной мере насладиться музыкой, будь то проводное или беспроводное воспроизведение. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Стереогарнитура Bluetooth

      Чистый звук — с кабелем или без

      Гарнитура SHB9100, которая оснащена высококачественными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и цифровой обработкой звука, воспроизводит идеально чистый звук и насыщенные басы. Роскошная конструкция вращающихся чашек FloatingCushions позволит в полной мере насладиться музыкой, будь то проводное или беспроводное воспроизведение. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все over-ear

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Стереогарнитура Bluetooth

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Чистый звук — с кабелем или без

        с уникальной роскошной конструкцией FloatingCushions

        • Накладные
        • Красный
        Цифровая обработка звука позволяет услышать каждую ноту и каждый нюанс звука

        Цифровая обработка звука позволяет услышать каждую ноту и каждый нюанс звука

        Глубокие басы благодаря высококачественным излучателям и цифровой обработке звука.

        40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают реалистичную звуковую панораму

        40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают реалистичную звуковую панораму

        Неодим — это плотный, но очень прочный магнитный материал. Неодим создает сильное магнитное поле для улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания. Точно настроенные 40-мм неодимовые излучатели обеспечивают чистоту, проработанность и реалистичность звука.

        Очень удобные, комфортные запоминающие форму амбушюры из пеноматериала

        Очень удобные, комфортные запоминающие форму амбушюры из пеноматериала

        Гарнитура Philips оснащена мягкими и удобными полноразмерными амбушюрами из искусственной кожи, которые так мягко облегают уши, что вы их просто не почувствуете! Идеально сидят на голове любого размера и формы и изолируют внешние шумы, чтобы вы могли полностью погрузиться в музыку и слушать ее часами.

        Дизайн FloatingCushions автоматически регулирует чашки наушников

        Дизайн FloatingCushions автоматически регулирует чашки наушников

        Инновационный дизайн FloatingCushion без использования традиционных шарниров позволяет легко и быстро регулировать положение амбушюр во всех направлениях, при этом оголовье автоматически подстраивается под ваши контуры головы. В итоге наушники оптимальным образом лежат по форме головы и ушей и плотно удерживаются на месте.

        Удобное управление музыкой и вызовами через Bluetooth

        Удобное управление музыкой и вызовами через Bluetooth

        Технология Bluetooth — отличный выбор для тех, кто хочет непрерывно слушать музыку и при этом легко переключаться между воспроизведением аудиокомпозиций и вызовами. Для прослушивания любимых хитов просто подключите гарнитуру Philips к смартфону или планшету с поддержкой Bluetooth. Чтобы уменьшить громкость или приостановить воспроизведение при входящем/исходящем вызове, просто коснитесь элемента управления на наушниках.

        Возможность использования в беспроводном (Bluetooth) или проводном режиме — все для вашего удобства!

        Воспроизводите музыку без проводов через Bluetooth или с помощью разъема 3,5 мм — откройте невероятные возможности с новой гарнитурой Bluetooth! Просто подключите гарнитуру к любому устройству с поддержкой Bluetooth и наслаждайтесь кристальной четкостью звука в беспроводном режиме. Вы также можете оценить глубокое и насыщенное звучание, подключив кабель к разъему 3,5 мм. Выбор за вами!

        Технические характеристики

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версия Bluetooth
          2.1 + EDR
          Наибольший радиус действия
          До 15  м
          Аудиоподключения
          Линейный вход 3,5 мм

        • Питание

          Время разговора
          9 часов
          Время нахождения в режиме ожидания
          200 часов
          Bремя воспроизведения музыки
          9  ч
          Перезарядка
          Да
          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Вес батареи
          10,6 г

        • Звук

          Частотный диапазон
          8—23 000 Гц
          Тип магнита
          Неодимовый
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Чувствительность
          108 дБ

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Распределение вызовов
          • Ответить/Завершить разговор
          • Сбросить вызов
          • Повторный набор последнего номера
          • Голосовой набор
          • Отключение микрофона
          • Переключение между разговором и музыкой

        • Аксессуары

          Кабель USB
          Комплект для зарядки
          Аудиокабель
          Аудиокабель 1,2 м для управления в режиме полета
          Краткое руководство пользователя
          Краткое руководство

        • Размеры упаковки

          EAN
          69 23410 71812 6
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Глубина
          8  см
          Вес брутто
          0,356  кг
          высота
          20  см
          Вес нетто
          0,213  кг
          Вес упаковки
          0,143  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          19,5  см

        • Внешняя упаковка

          GTIN
          1 69 23410 71812 3
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес брутто
          1,379  кг
          высота
          22,4  см
          Длина
          25,5  см
          Вес нетто
          0,639  кг
          Вес упаковки
          0,74  кг
          ширина
          20,8  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          7  см
          высота
          17,8  см
          Вес
          0,14  кг
          ширина
          14,9  см

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться