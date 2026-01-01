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Больше не доступен
SHC8555/10
Свобода движения. Чистое звучание.
Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Стереонаушники Philips SHC8555/10 воспроизводят звук HiFi и обеспечивают непревзойденное удобство использования.
40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.
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