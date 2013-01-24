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    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    SHE2105BL/00
    Общая оценка / 5
    • Звучание басов Звучание басов Звучание басов
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      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      SHE2105BL/00
      Общая оценка / 5

      Звучание басов

      Благодаря 15-мм излучателям эти наушники-вкладыши отличаются качеством воспроизведения басов. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Чувствительные микрофоны и удобное управление для разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      Звучание басов

      Благодаря 15-мм излучателям эти наушники-вкладыши отличаются качеством воспроизведения басов. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Чувствительные микрофоны и удобное управление для разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах

      Звучание басов

      Благодаря 15-мм излучателям эти наушники-вкладыши отличаются качеством воспроизведения басов. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Чувствительные микрофоны и удобное управление для разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      Звучание басов

      Благодаря 15-мм излучателям эти наушники-вкладыши отличаются качеством воспроизведения басов. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Чувствительные микрофоны и удобное управление для разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах

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        Гарнитура с наушниками-вкладышами

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Звучание басов

        Музыка и разговоры

        • Синий
        Встроенные микрофон и кнопка вызова

        Встроенные микрофон и кнопка вызова

        Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.

        15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

        15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

        Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.

        Тонкие насадки наушников-вкладышей для идеальной посадки

        Тонкие насадки наушников-вкладышей для идеальной посадки

        Тонкие насадки разработаны с учетом формы слухового канала человека. Плотная и надежная посадка наверняка не оставит равнодушными любителей наушников-вкладышей.

        Дополнительный 3,5 мм штекер для Nokia, Sony Ericsson, Samsung

        Дополнительный 3,5 мм стереоразъем для Nokia, Sony Ericsson и Samsung

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Открытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          Медная
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          12 - 22 000  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Чувствительность
          107 дБ
          Диаметр излучателя
          15 мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,0 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Тип кабеля
          Медная
          Покрытие разъема
          Хромированное
          Микрофон
          Встроенный микрофон

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          Глубина
          2,1  см
          EAN
          69 23410 71531 6
          Вес брутто
          0,039  кг
          высота
          17,5  см
          Вес нетто
          0,016  кг
          Вес упаковки
          0,023  кг
          ширина
          9,7  см
          Глубина
          0,8  (дюймы)
          Вес брутто
          0,086  фунта
          высота
          6,9  (дюймы)
          Вес нетто
          0,035  фунта
          Вес упаковки
          0,051  фунта
          ширина
          3,8  (дюймы)
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,513  кг
          высота
          25  см
          Длина
          39  см
          Вес нетто
          0,384  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          1,129  кг
          ширина
          17  см
          Вес брутто
          3,336  фунта
          GTIN
          1 69 23410 71531 3
          высота
          9,8  (дюймы)
          Длина
          15,4  (дюймы)
          Вес нетто
          0,847  фунта
          Вес упаковки
          2,489  фунта
          ширина
          6,7  (дюймы)

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,155  кг
          высота
          10,5  см
          Длина
          18,5  см
          Вес нетто
          0,048  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,107  кг
          ширина
          7,5  см
          Вес брутто
          0,342  фунта
          GTIN
          2 69 23410 71531 0
          высота
          4,1  (дюймы)
          Длина
          7,3  (дюймы)
          Вес нетто
          0,106  фунта
          Вес упаковки
          0,236  фунта
          ширина
          3,0  (дюймы)

        • Габариты изделия

          Глубина
          0,5  (дюймы)
          Глубина
          1,25  см
          высота
          2,1  см
          высота
          0,8  (дюймы)
          Вес
          0,016  кг
          Вес
          0,035  фунта
          ширина
          0,6  (дюймы)
          ширина
          1,6  см

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