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Extra Bass
Эти вкладыши-наушники с двойными отверстиями обладают более сбалансированным и натуралистичным звучанием. Вы получите больше наслаждения при прослушивании музыки на ходу.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Extra Bass
Эти вкладыши-наушники с двойными отверстиями обладают более сбалансированным и натуралистичным звучанием. Вы получите больше наслаждения при прослушивании музыки на ходу.
Extra Bass
Эти вкладыши-наушники с двойными отверстиями обладают более сбалансированным и натуралистичным звучанием. Вы получите больше наслаждения при прослушивании музыки на ходу.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Extra Bass
Эти вкладыши-наушники с двойными отверстиями обладают более сбалансированным и натуралистичным звучанием. Вы получите больше наслаждения при прослушивании музыки на ходу.
Наушники-вкладыши
Итого:
Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
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Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
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